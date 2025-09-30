南韓開放中國團客免簽！「百萬中客」觀光財真能進口袋？

南韓李在明政府週一（29日）如期對中國3人以上的團客實施「免簽」入境措施，業界估計，到明年6月可能有多達100萬名中國旅客造訪南韓。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管面對部分反對聲浪，南韓李在明政府週一（29日）仍如期對中國3人以上的團客實施「免簽」入境措施，該措施將持續到明年6月30日，中客的停留期限為15天。李在明政府希望藉由此舉促進經濟發展，並有助於改善對中國的關係。業界估計，到明年6月可能有多達100萬名中國旅客造訪南韓，不過保守派在野黨人士認為，實際經濟效益恐有限。

《韓國經濟日報》報導指出，樂天免稅店（Lotte Duty Free）明洞旗艦店週一下午已擠滿購物人潮，更瀰漫著一片中文交談聲，主要是來自天津的1700多名旅客搭乘「夢想號」郵輪抵達後，湧入店內大肆採購南韓商品；在首爾市區另一側的新羅免稅店（Shilla Duty Free），場面同樣熱鬧，約500名「夢想號」郵輪乘客受到鮮花迎接，更享有相關商品優惠。

報導提到，對長期受到銷售疲軟壓力的南韓免稅業者而言，中國團客回歸猶如一根救命稻草。樂天免稅店表示，將鎖定中國二、三線城市的旅客，這些地區簽證核准流程較繁瑣且耗時；新羅免稅店則加強與中國本土旅行社的合作。

南韓業界估計，在新免簽措施下，到明年6月可能有多達100萬名中國旅客造訪南韓。一位業界高層表示：「零售商認為這是多年來入境旅遊首次真正迎來的順風。接下來的大考驗，是十一黃金週人潮，能否把這股利多轉化為持續動能。」

南韓上次向中國遊客提供類似的免簽入境政策，是在2017年12月至2018年3月，當時正值平昌冬奧期間。

另據《韓國時報》日前報導，儘管許多南韓政府與商界領袖，都宣稱該最新的對中客免簽計畫，具有潛在的經濟效益，但包括保守派在野黨「國民力量黨（PPP）」在內的許多人仍對其中風險抱持懷疑態度。

國民力量黨發言人、南韓國會議員朴成訓（Park Seong-hoon）表示：「雖然外界提到了促進觀光與帶動經濟的理由，但實際效果恐怕有限」、「此外，已實施免簽入境的濟州島，已接獲大量與中國遊客相關的投訴，像是非法滯留及『擾亂秩序』等問題，已在社群媒體與新聞報導中廣泛流傳。」

