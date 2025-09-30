遊日注意！日本自動販賣機全面漲價 當地民眾哀號「太貴了」

日本的自動販賣機正迎來漲價潮。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本正迎來一波接一波的漲價潮！台灣觀光客到日本常利用的自動販賣機也難以倖免，部分寶特瓶飲料單瓶價格更將超過200日圓（約41.68元新台幣）大關。根據日本調查公司「帝國數據銀行」（Teikoku Databank）統計，日本在10月食品調漲品項預計將在突破3000項，是半年來首次，其中飲料類品項超過2200項，日本將迎來「寶特瓶一瓶200日圓時代」。

日本媒體《富士新聞網》（FNN）報導，作為自動販賣機指標價格的建議零售價方面，500毫升「可口可樂」將從目前未稅180日圓（約37.51元新台幣）調升至200日圓，含稅價格為216日圓（約45.01元新台幣）。

朝日飲料從10月出貨產品，也將調漲4%至25%不等，「三矢汽水」漲至216日圓，麒麟飲料的「午後紅茶」及三得利的「天然水」也將上漲至200日圓以上。

不少日本民眾紛紛表示：「（一瓶200日圓）覺得太貴了，可能越來越買不下手」、「如果有便宜的自動販賣機，就會專挑那邊買」。

隨著寶特瓶飲料價格上漲，自備水壺的關注度也同步升高，也有超市業者鎖定賞味期限接近或是庫存過多的商品，以低價販售，吸引消費者整箱購買。

此外，日本各大飲料廠商也推出各種優惠服務。如可口可樂與伊藤園導入自動販賣機訂閱制，若充分利用，每瓶最低可降至約110日圓（約22.92元新台幣）；三得利則推出活動，只要下載無現金支付App，就能在指定自動販賣機免費兌換3瓶飲料。

報導分析，隨著「每瓶200日圓」時代正式來臨，如何聰明利用優惠服務或自備水壺節省開銷，將成為越來越多消費者的日常選擇。

