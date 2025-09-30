高雄115年度總預算歲出逾1980億創新高 淨舉借連15年下降

高雄市115年度預算案歲出預算，以教科文的支出占34.11％最高。（資料照）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕115年度高雄市總預算案出爐，歲入編列1930.41億元、歲出1980.22億元均創新高，淨舉借預算數49.81億元，則創縣市合併後歷年最低，連續15年下降。

高雄市主計處依據審議結果，已將115年度高雄市總預算案審編作業，陳報市長陳其邁核定，陳其邁預計於今天（30日）下午前往議會，說明總預算案籌編情形。

115年度高雄市總預算案，總計編列歲入1930.41億元、歲出1980.22億元，差短49.81億元。債務還本62億元，公債及賒借收入111.81億元。

主計處強調，淨舉借預算數49.81億元，再創縣市合併後歷年最低，控制舉債連續15年下降，提升基金資源運用效益，讓市政推動及財政紀律同時兼顧。

高雄市115年度預算案歲出預算，以教育科學文化支出675.34億元，占34.11％為最高；社會福利支出391.04億元，占 19.75％次之；再次為經濟發展支出351.56億元，占17.75％；經常門、資本門占歲出比率，則分別為78.97％及21.03％。

高雄市財政局表示，陳其邁上任後，嚴守財政紀律，自109年8月至114年6月底止，高雄市受限債務累計減少201億元（含償還111年初公教輔購轉入債務約16億元），並達成110至113年連續4年歲出入決算零舉借，今年有信心達成連續5年歲出入決算零舉借。

