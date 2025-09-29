川普：將對美境外製作的電影課100％關稅

川普要讓美國電影與家具再次偉大。（路透）

〔記者魏國金／台北報導〕美國總統川普宣佈，他將對外國電影課徵100%關稅，並對進口家具課徵「高額」關稅，在此之前，他已宣佈對進口的專利與品牌藥品課徵100%關稅，以及對重型卡車課徵25%關稅，對所有廚櫃、浴室櫃，以及相關產品課徵50%關稅。

川普29日在其社群平台「真相社群」發文說，「我們的電影製作業已被其他國家從美國偷走了，就像從『寶寶手中偷走糖果』一樣。加州因其軟弱、不稱職的州長，衝擊尤其嚴重。因此，為了解決這個長久且永無止境的問題，我將對所有在美國境外製作的任何與所有電影課徵100%關稅。謝謝你對此事的關注。讓美國再次偉大！」

之後他發文：「為了讓北卡羅來納再次偉大，他們的家具業務已完全被中國及其他國家搶佔，我將對不是在美國製造家具的所有國家課徵高額關稅，細節之後公佈」。

川普上週預告家具關稅，作為其擴大其貿易議程的一部分計畫，他鎖定的目標包括藥品、重型卡車與廚櫃等商品。

相關新關稅範圍從30%至100%不等，包括對專利藥品課徵100%關稅，但若生產商在美國設立製藥廠，或與美國達成涵蓋藥品的貿易協議國家，比如日本與歐盟則可以取得豁免。

