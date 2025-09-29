中國全面錢進韓股債房市 「影子影響」風險加劇

韓國面臨中國的「影子影響」風險升高。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國朝鮮日報29日報導，中國近期快速增持韓國國債，並大幅擴大對韓國的直接投資，以及股市與房地產投資。金融人士警告，中國的資本攻勢使南韓經濟面臨中國衝擊的風險加劇。

報導說，根據國民力量黨議員Choi Eun-seok辦公室提供的數據顯示，至上月底，亞洲國家持有的南韓公債達138兆韓元，超過歐洲的109兆韓元、美國的27兆韓元與中東的14兆韓元。相較於2021年底，亞洲國家持有的韓國公債已增加38兆韓元，超過美國增持的7兆韓元逾5倍。

亞洲國家對南韓公債的增持激增主要是由中國推動，過去10年，中國持續買進南韓國債，在持有國排行榜中，從未跌出第一名，致使中國與排名第二的美國差距已擴大至逾兩倍。

報導說，如果公債持有集中在特定國家，不僅在經濟上，政治與外交上面臨的「影子影響力」風險將加劇。比如，中國持續拋售美國公債，導致美國公債下跌，如果中國發起「拋售韓國」行動，韓國金融市場恐劇烈震盪。

中國也持續對韓國企業增加投資。去年，中國對韓國的直接投資激增147%至67.94億美元。韓國國際經濟政策研究院分析：「在中美科技競爭和全球供應鏈重組的背景下，韓國作為生產基地、流通物流樞紐等戰略投資地的重要性日益提升」。

中國也大舉買進韓國股票與房地產。截至上月底，中國持有韓國上市股票20.49兆韓元，從去年底以來增加45.8%。儘管該規模與美國持有367兆韓元的韓股難以相提並論，但成長率較美國（增加35%）快速。

在外國購買韓國房地產方面，中國的購買力取得壓倒性冠軍。去年，中國人登記的房地產購買量達1萬1363件，佔總量65%。截至上月底，在韓國擁有房地產的中國人達9萬9804人，預料很快就將超過10萬人。中國資金的湧入炒高了首爾的房價。

