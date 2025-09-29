川普發文「詳情待定！」這兩產業即將被徵收新關稅

美國總統川普周一（29日）表示，他將透過兩項全面但令人困惑的計劃徵收新關稅，以促進國內電影和家具行業的發展。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普周一（29日）表示，他將透過兩項全面但令人困惑的計劃徵收新關稅，以促進國內電影和家具行業的發展。

川普週一在社群媒體上發文稱，他將「對任何不在美國生產家具的國家徵收高額關稅」。目前尚不清楚具體如何實施；他表示，生產家具的是公司，而不是國家，關稅是針對特定進口產品徵收的，而不是政府。此前，川普上周宣布將對此類商品徵收高達50%的關稅。

請繼續往下閱讀...

「詳情待定！！」總統寫道。川普表示，他將採取行動，「讓北卡羅來納州這個家具業務已經完全輸給了中國和其他國家，再次偉大起來。」

在另一篇貼文中，川普重申了對「所有在美國境外製作的電影」徵收100%關稅的威脅。他說：「我們的電影製作業被其他國家從美國偷走了，就像從嬰兒那裡偷走糖果一樣。加州州長軟弱無能，遭受的打擊尤其嚴重！」川普發文稱，但沒有提供更多細節。

這些提議為川普的關稅制度增添了更多不確定性，該制度在今年大部分時間裡一直讓投資者和企業感到緊張。白宮尚未立即回應就進一步細節置評的請求。

川普今年5月首次提出對外國電影徵稅的想法，導致Netflix、華納兄弟、探索頻道和華特迪士尼等美國媒體巨頭的股價暴跌。這項未經檢驗的想法遭到了娛樂業的強烈抵制。

