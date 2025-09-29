老父LINE最後訊息「這個月不用再寄錢給我」！兒發現紙袋藏大把現鈔「一切都明白了」

一名日本中年男子每月固定寄4萬日圓（台幣8千元）給父親，就在父親過世前兩天接到老父的LINE訊息：「這個月不用再寄錢給我」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一名日本中年男子每月固定寄4萬日圓（台幣8千元）給父親，就在父親過世前兩天接到老父的LINE訊息：「這個月不用再寄錢給我」！他在家裡冰箱冰箱後找到父親留下的紙袋，裡面有滿滿的160萬日圓（台幣32萬元），這是父親生前沒有用完的錢，也顯示兒子在展現孝心之時，並沒有真正考慮到父親是否有生活和金錢上的實際需求。

子女寄錢回家贍養年邁的父母，尤其對於僅靠退休金難以維持生計的老年家庭來說，子女每月數萬日圓的資助，往往能帶來巨大的支持。然而，在許多情況下，子女並沒有確認父母是否真正需要協助。

家住埼玉縣的上班族加藤亮（化名，47歲）表示，72歲的父親過世前留下的唯一一條LINE訊息是：「這個月你不用再寄了。」當時他並沒有覺得有什麼異常。這則訊息是在父親過世前兩天收到的。

加藤亮說：「我以為他說話比平時更直率，但我沒想到僅僅兩天后他就倒下了，去世了……」。

他的父親光一（化名，72歲）獨自住在東京的一間老公寓裡，每月退休金約11萬日圓。兒子覺得父親勉強維持生計，過去幾年他每個月都寄4萬日圓給爸爸。

加藤亮說：「我小時候，父親沉默寡言，但很嚴肅，全身心投入工作。後來他離婚了，和我母親關係疏遠了，但我想為父親做點什麼。」

加藤亮自己也沒想到，這會是他的「最後一封LINE訊息」。父親過世後，他到父親的公寓打掃。那是一間很小的單間公寓，家具很少，看起來就像一個「純粹的居住空間」。

當他移動家具，並一點一點慢慢整理家具的時候，在冰箱後面發現了一個紙袋。髒兮兮的紙袋裡裝著幾個棕色的信封…。信封裡裝滿了現金，1萬日圓的鈔票被整齊地裝訂起來，有些信封上寫著日期，例如2022年8月和2023年4月。

加藤亮表示，我爸爸沒有把我寄給他的錢全部花掉。他可能每個月都把它裝進信封裡存起來了。總數大約是160萬日圓。他驚呆了。

他查看父親的存摺，發現他確實靠退休金維持基本生活，扣除水電費和房租，也勉強維持溫飽。加藤亮：「他沒動我寄給他的錢。或許這就是我父親的審美吧。昭和時代的男人，不依賴別人的決心」。

最後一條 LINE 訊息「你不需要再給​​我發訊息了」，可能充滿了「謝謝你所做的一切」的訊息。不過，加藤亮還是有些遺憾。他表示，「我應該更仔細地聽一聽。父親是否對寄回家的錢心存感激，還是真的需要這筆錢……也許我只是在『自以為是』孝順父母。」

