和碩砸2000萬花蓮賑災 童子賢被傅崐萁告也捐了

〔記者方韋傑／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉等地發生嚴重災情，和碩（4938）董事長童子賢再度展現對於家鄉的關懷，除了集團捐贈2000萬元賑災，童本人則另以個人名義捐款，金額雖未公布，但善款多經由民間公益團體等管道深入災區，希望精準發揮救災能量。

和碩此次向花蓮災區捐出2000萬元，主要用於支援當地社福與醫療團體，並目標於災後補助受災戶學生的學雜費，幫助在地學童順利完成課業。至於童子賢個人捐贈的部分則維持一貫的低調作風，不對外透露實際金額，先前公開2018年捐贈1.36億元，主要是佐證部分善款確實捐給花蓮縣府。

童子賢過去多次在花蓮災情發生時慷慨解囊，2018年地震時更合計捐出高達1.36億元，童今年在726大罷免期間，公開踢爆「花蓮鬼故事」，質疑當年花蓮縣政府要求各界善款必須集中由縣府統籌，甚至對當地學校施壓「不准收」捐助，等於把善款「轉一手」攬功，引發外界對縣府操作的批評。

由於事件持續延燒，童子賢甚至遭到花蓮縣立委傅崐萁、縣長徐榛蔚聯手提告。此次花蓮發生災情，縣政府同樣開設善款專戶，不過社會大眾因有前車之鑑，選擇把錢捐給中央賑災專戶或民間公益團體，以避免爭端。童子賢同樣以實際行動協助家鄉，盼能為受災居民帶來正面力量。

