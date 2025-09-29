美國黃金儲備市值達1兆美元創歷史新高 超過帳面價值90倍

隨著黃金價格創下歷史新高，美國財政部的黃金儲備價值已超過1兆美元，是政府資產負債表所示價值的90倍以上。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著黃金價格創下歷史新高，美國財政部的黃金儲備價值已超過1兆美元，是政府資產負債表所示價值的90倍以上。週一，金價突破每盎司3824.50美元，今年以來累計上漲45%，全球最大的黃金儲備國突破這一里程碑。然而，根據美國國會1973年設定的每盎司42.22美元的價格，其官方價值略高於110億美元。

今年以來，金價屢創新高，投資者在貿易戰、地緣政治緊張局勢以及對美國潛在政府融資危機日益加劇的擔憂下尋求避險。此外，資金流入交易所交易基金（ETF）以及聯準會重啟降息也推動金價上漲。

今年早些時候，財政部長貝森特（Scott Bessent）的隨口評論引發了人們的猜測，稱政府的黃金儲備將按市價計價，從而釋放數千億美元的意外之財。貝森特後來否認了這一說法，彭博報導稱，這一想法尚未被認真考慮。

與大多數國家不同，美國的黃金由政府直接持有，而非央行。聯準會持有與財政部持有量價值相對應的黃金憑證，並將美元計入政府帳戶。這意味著，如果根據當前價格更新儲備價值，將為財政部注入約9900億美元的資金。雖然在政府債務上限限制下這看起來很誘人，但它將對金融體系產生深遠的影響，增加流動性並延長聯準會的資產負債表縮減。

美國黃金儲備的一半以上都存放在肯塔基州諾克斯堡美軍基地旁的一個金庫深處。在1930年代，黃金從紐約和費城轉移到這裡，部分原因是為降低其受到通過大西洋的外國軍事攻擊的風險。其餘黃金則分佈在丹佛西點軍校的多個金庫，以及位於曼哈頓下城聯準會大樓地下24公尺的金庫中。根據財政部的數據，美國黃金儲備總量約為2.615億盎司。

