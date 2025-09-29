光復鄉9、10月免水費！台水：請民眾安心清理家園

台水今宣布，光復鄉用戶減免一期（9月至10月）水費，讓民眾安心清理家園。（台水提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，泥砂、石塊沖毀馬太鞍溪橋及附掛管線，並淹沒光復淨水場，釀光復鄉大範圍停水。台灣自來水公司（台水）宣布啟動緊急應變機制，並在光復糖廠設置前進指揮所，結合國軍、地方單位全力搶修，並提供受災戶用水減免措施，光復鄉用戶減免一期（9月至10月）水費，讓民眾安心清理家園及善盡企業責任。

在國軍協助清淤、水利署九河分署支援抽水機及台水員工持續搶修下，光復淨水場已在24日晚間恢復部分出水，供水量達 6000立方公尺/日，較災前提升約150%。然而，隨著居民進行清理家園作業，並有大量救災志工進駐，用水需求大幅增加，加上部分管線受損漏水，仍出現供水不足與水壓偏低情形。

為減輕居民不便，台水表示，已將供水站由13處增至23處，水車由13部增加至28部，自9月29日起啟動24小時巡迴補水，特別利用夜間交通順暢時段加強送水，以提升效率。另同步完成大農淨水場管線改接及太巴塱觀測井啟用，並協調台糖水井與大馬配水池新水源開發，預計總出水量可逐步提升至 8534立方公尺/日，有效紓緩光復地區需求。

截至9月29日，台水指出，已檢出60件漏水案件，減少漏水損失約900立方公尺/日，提醒民眾，如發現表箱或路面漏水，請立即撥打 1910客服專線，或透過鳳林營運所、光復鄉民代Line群組反映，將立即派員處理。

台水表示，誠摯感謝中央及地方政府、國軍、消防、海巡及各界志工在本次災害中的即時支援，也感謝光復鄉居民的體諒與配合，台水承諾將持續強化設施檢修、提升供水效率，與鄉親攜手共度難關，守護民生用水安全。

