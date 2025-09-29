台銀福岡出張所揭牌 深耕日本市場邁新里程

台銀東京分行福岡出張所29日於福岡盛大開幕。（台銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣銀行東京分行福岡出張所29日正式開業，象徵台銀深耕日本、拓展九州金融服務版圖的重要里程碑。開幕典禮由董事長凌忠嫄親率副總經理陳逸琳及高階主管團隊主持，現場並安排祥獅獻瑞、鏡開等儀式，融入台日文化元素，氣氛隆重喜慶。

典禮嘉賓雲集，包括福岡市副市長中村英一、駐福岡辦事處處長陳銘俊、日本國會議員木原誠二、福岡商工會議所會長谷川浩道、西日本鐵道會長倉富純男，以及臺日重要企業與金融機構代表，共同見證台銀拓展九州市場。福岡縣知事服部誠太郎並以影片致賀，熊本縣知事木村敬也親臨現場，展現各界高度支持。

請繼續往下閱讀...

台銀指出，九州因台積電熊本設廠，已成為半導體供應鏈與臺商布局重鎮，福岡兼具經濟與交通樞紐優勢，需求龐大。去年設立代表人辦事處後，今年升格為出張所，將以專業團隊提供台商與日本企業多元靈活的金融服務，進一步強化在西日本的服務能量。

台銀自1995年設立東京分行以來，深耕日本近30年，與當地金融機構建立穩固合作。凌忠嫄表示，隨台灣產業加速全球布局，銀行亦須同步前行，結合總行資源與海外據點，發揮國營銀行使命，成為台日金融及科技產業的重要橋梁。

目前台銀已在全球五大洲設有11家分行、1家支行、1家出張所及10家代表人辦事處，持續推動海外布局，深化與國際金融合作，提供全方位整合金融服務。台銀強調，將以行動支持臺灣企業全球拓展，共創臺日金融合作新局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法