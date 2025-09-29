汽車行業內捲傷害擴大 中國二手車經銷商約75％陷入虧損

中國汽車行業因為產能過剩，為了加大銷售庫存，各汽車製造商紛紛大打價格戰，也波及到汽車經銷商。圖為中國廣州的二手車商場。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國汽車行業因為產能過剩，為了加大銷售庫存，各汽車製造商紛紛大打價格戰，進而波及到汽車經銷商。綜合《新浪財經》、《網易》等中媒報導，中國汽車流通協會28日公布數據顯示，今年上半年中國73.6%的二手車經銷商陷入虧損，二手車庫存也處在高水準。

根據中國汽車流通協會發布「2025年上半年中國汽車流通行業報告」顯示，今年上半年，二手車交易量有所增加，但均價卻出現了下降，成交均價從2024年同期的6萬1180元人民幣（下同，新台幣26.2萬元）降至5萬3673元（新台幣23萬元），降幅達12.3%，呈現量升價跌的態勢。而新能源汽車銷量占中國汽車銷量的36.7%，但在二手車交易中，新能源車占比僅為5.3%。

請繼續往下閱讀...

與此同時，二手車庫存壓力增大。今年6月二手車經銷商平均庫存週期延長至43天，庫存週期30天以上的經銷商占比提升至35.6%，顯示經銷商經營壓力持續擴大。

報告指出，中國二手車經銷商遭遇多重壓力，包括新車價格戰持續，導致二手車購買量下降，庫存水準居高不下，經銷商虧損比例居高不下。

二手車行業專家張帆分析，新車降價幅度持續擴大，且不斷加強推銷，這對二手車市場產生一定分流效應，而隨著市場越來越透明，經銷商的議價空間下降。

報告表示，今年二手車單筆交易平均利潤僅為1500元（新台幣6424元）左右，而目前市場上主要二手車平台商業模式幾乎完全相同，缺乏差異化競爭力，平台之間只能依靠價格戰爭奪市場。

除了二手車經銷商大部分陷入虧損，新車經銷商的日子也不好過。報告表示，今年上半年新車經銷商庫存預警指數持續高於50%的榮枯線，顯示汽車市場整體景氣欠佳。

調查發現，今年上半年新車經銷商陷入虧損的比例升至52.6%，資金壓力顯著增大，流動性緊張問題逐漸蔓延至整個汽車流通行業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法