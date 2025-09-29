台積電上榜！外媒點名「3檔AI股」值得買進持有10年

外媒分析師點名3檔AI股值得買進持有至2035年，台積電也入列。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》報導，AI革命正如火如荼，儘管近年AI股票已大幅上漲，但現在進場仍不算晚。目前市場焦點在基礎設施建設，企業和國家正爭相擴建數據中心，以建立AI影響力。預計到本世紀末，AI基礎建設支出可能超過4兆美元。分析師Adria Cimino點名以下3檔AI股票在此成長階段中將受益，值得持有至2035年。

1.CoreWeave

CoreWeave為AI客戶提供了他們迫切需要的資源，AI運算能力。該公司在32個資料中心投資超過25萬個圖形處理器（GPU），並提供租用服務，甚至可按小時計費。與大型雲端服務提供商不同，CoreWeave專門為AI設計平台，帶來了速度與效率的優勢。

客戶明顯青睞此方案，使CoreWeave營收在近幾季大幅增長，甚至成長3倍，需求持續強勁。此外，CoreWeave是首家讓NVIDIA Blackwell架構與晶片向客戶全面供應的公司，而NVIDIAa持有CoreWeave約7%股份，雙方密切合作，使其有信心持續提供頂級GPU給客戶。自今年3月IPO以來，CoreWeave股價已上漲逾200%，但這對這家專注AI的雲端公司而言，可能只是開始而已。隨著AI訓練與推論需求持續上升，這檔股票值得長期持有。

2.博通（Broadcom）

Broadcom是網路設備專家，銷售用於AI運算中的高效能交換器和無線分享器。但Broadcom的AI產品不止於此，公司還銷售XPUs（客製化AI加速器），在大型雲端服務商中相當受歡迎。Broadcom會與輝達爭奪晶片訂單嗎？報導認為不完全是。輝達的GPU用途廣泛，而Broadcom則打造利於特定任務的晶片，意味著客戶可能同時使用輝達與Broadcom晶片，以不同方式支援AI平台。

這促使Broadcom的AI營收持續成長。近期公司表示，AI營收季增63%，達52億美元，預計下一季將達62億美元。隨著AI基礎設施需求爆增，晶片與網路設備需求將持續上升，使Broadcom成為長期AI投資的明智選擇。

3.台積電（TSMC）

談到AI晶片，大家熟知輝達、Broadcom等，但有一家公司是這些產品能夠上市的關鍵，就是台積電。輝達雖設計晶片，但由台積電在台灣及美國工廠生產。這使台積電能受惠於輝達的成功及對最新晶片的需求。同時，台積電也從其他公司的晶片需求中受益，每年都能持續受惠於AI熱潮。

AI基礎設施支出的增長將進一步推動台積電成長，因為任何AI平台都需要晶片支撐。近年台積電營收大幅成長，預期未來將持續受益。目前台積電的股價對應前瞻本益比約28倍，考量到AI基礎設施支出帶來的成長，這檔股票非常適合持有至2035年。

