收到同事紅色炸彈包2000元被嫌少？他苦悶問行情價結局曝光

日本專家建議，同事結婚的禮金約3萬日圓。（圖取自Hanayume網站）

〔財經頻道／綜合報導〕收到紅色炸彈該包多少禮金是一門大學問，一位日本上班族遇到同事結婚，只想包1萬日圓（約台幣2000元）。專家建議，同事結婚的禮金行情價約3萬日圓（約台幣6000元），只包1萬日圓太失禮，會造成新人經濟負擔。

一位日本上班族收到年輕同事的紅色炸彈，只想包1萬日圓，但是考慮到新人喜宴費用及回禮，自己也知道包1萬日圓實在太少，詢問應該包多少才不失禮。

日媒指出，根據一項調查顯示，同事之間的結婚禮金平均為3萬1696日圓（約台幣6339元），其中3萬日圓比率最高。2017年調查中，最多的答案也是3萬日圓。

另外，婚禮場地搜尋網站「花與夢」（Hanayume）的調查也顯示，同事間的結婚禮金標準是3.1萬日圓（約台幣6200元）。本次調查也顯示，20至29歲包給同事的婚禮紅包為3萬日圓。

2項調查都顯示3萬日圓是行情價，但這並非強制性要求。不過，考慮婚宴酒席開支及回禮，只包1萬日圓，會對新人帶來經濟負擔。

