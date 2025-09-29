晶片競賽中美落差有多少？黃仁勳親曝這「數量級」數字

黃仁勳表示，中國「落後美國幾納秒」，所以「我們必須去競爭」。 （路透）

〔財經頻道／綜合報導〕晶片製造商輝達創辦人兼執行長黃仁勳表示，中國在晶片競賽中「落後美國幾個納秒」（nanoseconds behind），允許輝達等美國公司在中國競爭，符合美中兩國的利益。納秒是數量級的時間單位、一秒的十億分之一。

黃仁勳在科技投資者布拉德·格斯特納 （Brad Gerstner） 和比爾·格利 （Bill Gurley） 主持的播客節目BG2上表示，中國「落後美國幾納秒」（nanoseconds behind），所以「我們必須去競爭」。

黃仁勳表示，「這是一個充滿活力、創業精神十足、高科技、現代化的行業」，他並強調中國雄厚的人才儲備和各省之間的激烈競爭。他希望並相信中國將繼續對外資開放，並指出北京方面已承諾維持「開放的市場」。

黃在周五發布的節目中表示：「對中國來說，最有利的是外國公司來中國投資、參與競爭，並且自身也能參與到激烈的競爭中。他們也願意走出中國，參與到世界各地。」

輝達的圖形處理單元 （GPU） 被認為是訓練和運行人工智慧 （AI） 模型的支柱，它幫助推動該公司的市值創下歷史新高。

阿里巴巴與位字節跳動推動國內替代方案。中國人工智慧和半導體企業加大力度推出自主研發的替代產品，蠶食輝達曾經佔據主導地位的市場佔額。

阿里巴巴集團控股、騰訊控股、字節跳動和百度等同時也是領先的雲端服務供應商的大型網路公司正在透過內部專案或外部合作大力投資晶片研究和設計，以加強對其供應鏈的控制。

受到制裁的電信巨頭華為技術公司9月公佈期待已久的人工智慧晶片路線圖，展示旨在繞過輝達的集群方法以及超出中國目前能力的先進製造技術。

