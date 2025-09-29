中國大飛機引擎快斷炊？外媒驚爆C919交付大延宕

中國C918客機引擎和攸關動力和控制的零件，均仰賴美國和歐洲供應商。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國商飛所生產的C919客機號稱「國產」，其實引擎和攸關動力和控制的零件，均仰賴美國和歐洲供應商。此前美政府一度暫停航太發動機製造廠「奇異航太」（GE Aerospace）向中國供應關鍵引擎零件，目前雖已解禁，仍造成供應困境，主要是中國國際航空和中國東方航空曾表示，到2025年，兩家公司的目標是分別增加10架C919，但今年上半年，兩家公司都只接收一架C919，引發市場對C919引擎供應可能中斷的猜測。

中國寄望C919打破美國波音和歐洲空中巴士（Airbus）的壟斷，在龐大的飛機製造市場中分一杯羹，C919飛機製造商-中國商飛在 2024 年也收到三家中國國有航空公司數百架飛機的訂單。

請繼續往下閱讀...

不過，C919因引擎及關鍵組件仰賴美國及歐洲，目前似乎陷入交付延宕困境。根據《南華早報》29日報導，中國商飛在財務報告坦承，中國首架窄體客機C919向國內三大航空公司的交付可能會落後於計劃，這引發了市場對C919引擎供應可能中斷的猜測。

報導說，儘管中國國際航空和中國東方航空都曾表示，到2025年，兩家公司的目標是分別增加10架C919飛機，但今年上半年，兩家公司分別只接收了一架C919飛機。

獨立航空分析師李漢明（音譯，Li Hanming ）表示，中國商飛在為C919購買引擎的過程中，「可能會遇到一些困難」。原因可能是此前美政府一度暫停航太發動機製造廠「奇異航太」（GE Aerospace）向中國供應關鍵引擎零件，目前雖已解禁，仍造成供應困境。這些引擎是採用美國「奇異航太」與法國賽峰飛機引擎公司聯合研製的LEAP-X1C型渦扇發動機。

航空情報和諮詢公司 IBA 在 8 月的展望中警告，對美國製造的關鍵組件的依賴，仍然中國商飛的戰略弱點。報告指，儘管中國商飛已經儲備了一些發動機和關鍵系統，但現代航空航天製造業的現實，意味著這些緩衝只能覆蓋幾個月的生產，而不是幾年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法