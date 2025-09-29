美製藥巨頭最怕的不是關稅 ! 川普手握「1利器」才是直擊命門

對美國醫藥巨頭來說，關稅並不可怕，擔憂的是藥品價格管制的不確定性。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國製藥業正面臨川普政策的衝擊，真正讓製藥商夜不能寐的並非關稅威脅，而是藥品價格管制的不確定性。市場擔憂，當前製藥股的本益比已充分反映悲觀情境，折價幅度超過40%，創下數十年來最大差距。

根據摩根大通分析師肖特（Chris Schott）預計，川普政府可能比拜登政府更激進地運用該法律框架，對諾和諾德的Ozempic和Teva的Austedo等產品尋求30%至50%的折扣，這種更激進的定價策略，將直接侵蝕製藥巨頭的獲利核心。

據報導，白宮研擬透過Medicare試點計畫壓低價格，再疊加《通膨削減法》授權的藥價談判機制。倘若是採取激進折扣方案，恐對產業利潤構成重擊。

所謂的Medicare，是指由聯邦政府提供給即將年滿65歲的美國公民跟合法常住居民的醫療保險計劃，但是65歲以下有些特殊情況也可以申請，比如身障或者是被診斷為末期腎衰竭也符合申請條件。

媒體指出，美國總統川普9月25日宣布，自2025年10月1日開始，將對任何品牌或專利的醫藥產品徵收100%的關稅，除非公司正在美國建立他們的製藥工廠，但目前多數製藥巨頭已擴建美國產能，足以規避高關稅，因此這項政策衝擊相對有限。

報告點名，藥品價格管制才是業界面臨的真正威脅，將美國藥價與其他富裕國家接軌的提案，將直接衝擊製藥業最可靠的利潤來源。

據報導，製藥公司試圖透過提供繞過中間商的定價，以及在海外以更高價格推出新產品來安撫政府，但在最關鍵的美國藥價折扣水準問題上，產業幾乎沒有進展。另外，投資人同樣擔心川普如何運用拜登政府創設的藥品定價權力。

《通膨削減法》允許Medicare就熱銷藥品價格進行談判，下一批15種將在2027年享受折扣的藥品的談判價格，將於11月公佈。

分析師指出，製藥產業本益比已反映出悲觀預期，以紐交所Arca製藥指數的預期本益比來說僅13.6倍，標普500指數為23倍，折價幅度超過40%，為數十年來最大。分析師預計，一旦政策不確定性消除，該類股有望迎來反彈。

