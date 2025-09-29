台灣「晶片牌」是王牌或雙面刃？BBC報導揭殘酷真相

台灣的半導體實力已成外交新武器。BBC一篇分析指出，我國首次打出「晶片牌」反制南非，此舉究竟是嚇阻各國的王牌，還是可能傷及自身的雙面刃，已引發全球討論。（彭博資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對我國日前對南非發動又緊急暫緩的「晶片外交」首秀，英國廣播公司（BBC）中文網28日刊出一篇深度分析，全面剖析了台灣首次將半導體實力「武器化」的戰略意圖、潛在風險與國際反應。該篇報導的核心觀點指出，台灣的「晶片牌」既是當下最有力的王牌，也是一把可能傷及自身的「雙面刃」。

BBC的報導，首先將台灣此次的行動，定位為一次經過計算的「信號釋放」。報導引述新加坡國立大學副教授莊嘉穎的分析指出，我國政府對南非祭出制裁，是為了向那些在中國（中華人民共和國）壓力下企圖打壓台灣的國家表明，「此類行動並非沒有成本」。

請繼續往下閱讀...

莊嘉穎向BBC表示，台灣隨後迅速暫緩制裁，則是為了展現台北願意理性對話，但同時也警告各國，不應將此一理性立場視為理所當然。他認為，若未來打壓情況重演，台灣勢必得採取實際行動，否則其嚇阻將被視為空洞。

王牌或雙面刃？報導點出三大風險

然而，BBC的分析也並未對此策略的前景全然樂觀，而是進一步探討了其潛在的巨大風險。報導引述彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）的觀點，點出了「晶片牌」可能帶來的三大反噬效應。

首先，是加速各國「去台化」。報導稱，台灣的行動已引發各界對供應鏈多元化的討論，美、中、韓、日都在考慮之列，長期來看，台積電的優勢可能因此流失。其次，是可能誤傷盟友。由於日本等台灣半導體產業鏈的重要盟友，在南非等地也有業務，我國的禁令可能衝擊盟友的生產。最後，則是可能引發原料反制。南非作為鉑族金屬的供應大國，反過來對全球半導體產業至關重要，這讓台灣的管制可能引火上身。

BBC的報導，最終並未對台灣的「晶片牌」是利是弊下定論，但其深度分析，已清晰地揭示了台灣在運用此一外交新武器時，所面臨的複雜賽局與艱難抉擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法