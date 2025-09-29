背債122萬！她「靠副業」只用1年還清學貸 曝翻身心路

來自美國舊金山的瑪麗莎（Marissa Cazem Potts）靠「副業」與財務規劃，在1年內還清學貸。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名女子在大學時背負4萬美元（約新台幣122萬元）學貸，卻靠「副業」與財務規劃，在1年內全數清償。她利用副業累積資金，建立「自由基金」並還清六筆貸款。她分享自己的經驗，並提醒年輕世代，即使債務沉重，掌握工具、開展副業與合理規劃，也能迅速掌控財務、走向穩定人生。

外媒報導，來自美國舊金山的瑪麗莎（Marissa Cazem Potts），是一家商業軟體公司的財務倡導者兼金融知識專家，自小就看到父母理財失誤帶來的困境。她的父親是第二代美籍菲律賓人，母親則有黑人與白人血統背景，兩人雖努力工作，卻缺乏投資和儲蓄觀念，導致家庭財務常陷入緊張。這些經歷讓她立志要打破這樣的循環。

大學時，她在母親和祖母的啟發下，認為教育是財務自由的基礎，並取得學位。由於父母僅能支援部分租金，她自行打工賺錢，甚至在百貨公司兼職。然而，學費問題讓瑪麗莎毫無頭緒，她申請了一系列不同的貸款，但因沒有仔細閱讀細則，不明白利息的概念，就讓貸款擱置了，導致畢業時背負約4萬美元的債務。

2010年畢業時，瑪麗莎先在電視台擔任無薪實習，並靠副業補貼生活，包括舞蹈工作室接待、舊衣販售等。但也花得很快，像是汽油費、食物或買些小東西，當時她並沒有想到要還學生貸款或存錢。隨著職涯轉往科技業，她開始思考如何償還債務並創造財務安全感，不想讓這4萬美元的債務年年增加。

結婚並生下女兒後，瑪麗莎決定利用自身溝通與職涯專業技能，開展高階女性職業導師副業。她開始了高階職業導師的副業，早晨、下班後或週末接一些客戶。這份副業讓自己很忙，也犧牲了與年幼女兒和丈夫相處的時間。

為了提醒自己最終目標，她將副業收入直接存入名為「瑪麗莎自由基金」的帳戶，並建立緊急基金。2022年起，她開始集中償還6筆貸款，並於2023年全部清償，完成債務自由。

瑪麗莎分享，財務健康等同於自我照顧，應先面對所有債務與帳戶，制定計畫並保持一致性。她認為，即便家中未談論過金錢，任何人都應盡早開始理財，從小額儲蓄累積資產，也要培養明智消費習慣。

此外，她指出，副業不僅能增加收入，還能培養技能與拓展人脈。據調查顯示，26%的Z世代已有副業，37%希望開始副業。瑪麗莎認為，運用可用資源與工具，年輕人完全可以為未來創業或職涯發展做好準備。瑪麗莎的經驗提醒年輕一代，靠副業與規劃，即便背負債務，也能快速恢復財務自主，走向更穩定的人生。

