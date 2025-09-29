美國重啟降息循環，美元走弱、台幣Q4轉強。（擷取自元大投顧報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國聯準會重啟降息循環，協助融通財政缺口，元大投顧認為，短線來看美國雙率（利率、匯率）走低，美元呈現弱勢格局，反而是新台幣受惠AI投資熱潮、資金回流，第四季匯率可望再度轉強。

元大投顧分析，美國舉債上限打開後，財政部擴大融通，導致金融體系流動性緊俏、吸引資金流向美債市場，美元指數一度轉強，不過，後續融資需求仍高，誰來融通缺口？降息為必要路徑，此外，重啟QE（量化寬鬆）或許是選項。

元大投顧直指，美元指數短線將持續處於低檔區間徘徊，至於中長期展望，關鍵點在於10月底及11月初的更新融資計畫，及下屆美國聯準會主席人選，此舉將影響融資需求及決定明年第二季的貨幣政策走向。

針對台幣方面，元大投顧表示，從資金動向來看，4月中旬後外資轉趨匯入，銀行體系存款明顯回升，今年1-8月增幅達2.31兆，與去年同期水準2.43兆相去不遠；若從流動性分析，外資回流加碼台股，帶來短期流動性，短期利率亦告下修，且每日超額準備仍達400億元左右，高於長期平均。因此，元大投顧預測，第四季為傳統出口旺季，搭配年底資金回流潮，台幣匯率可望緩步走升，回測前低支撐。

