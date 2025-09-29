中股大漲卻無實質支撐 敲響股市泡沫警鐘

專家警告，中國股市沒有實質支撐力量，恐出現泡沫。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於AI（人工智慧）發展，旨在實現晶片自給自足的措施，以及中國政府控制價格戰的行動，激勵了投資人的樂觀情緒，中國股市今年出現大幅上漲。然而，現今市場主要由散戶推高，一些專家也開始質疑整體市場沒有實質支撐力量，恐進入泡沫區域。

《CNBC》報導，中國滬深300指數自今年初以來已漲約16％，目前徘徊在3年多高點附近，衡量科技公司表現的滬深300信息技術指數上週創下2015年以來最高。

渣打銀行（Standard Chartered）北亞區首席投資總監鄭子豐（Raymond Cheng）表示，中國股市持續上漲似乎與基本面脫節，散戶投資人在這波漲勢中發揮了關鍵作用，他們將部份銀行存款轉移到股市。

滙豐銀行（HSBC）數據顯示，散戶主導了中國境內股市，約佔每日交易量的90％，這與全球主要交易所形成了鮮明的對比，這些交易所的交易活動主要都是由機構投資人主導，以紐約證券交易所為例，個人投資人僅佔交易量的20至25％。

Lotus Asset Management合夥人兼投資長洪灝（Hao Hong）表示，基本面對於這種漲勢的支撐作用不強，部份市場略顯過熱。洪灝認為，這還不是泡沫，但也正朝泡沫的方向發展，合約研究機構、科技公司是風險最高的領域。

高盛（Goldman Sachs）表示，今年中國和香港股市的市值增加超過3兆美元（約新台幣92.35兆元），但市場觀察家指出，中國的經濟數據幾乎無法證實真正的、可持續的反彈正在發生。野村證券（Nomura）上（8）月警告，儘管中國經濟下半年出現放緩跡象，股市卻繼續飆升，存在槓桿過高和潛在「泡沫」的風險。

