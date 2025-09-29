強化反詐防護網!元大證券推「識詐守門員」。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期詐騙威脅手法日新月異，從偽造官方網站、冒名客服人員，到寄送高度擬真的釣魚郵件，甚至利用AI技術生成假新聞、假影音，不實消息與假冒層出不窮，為強化反詐防護網，元大金控（2885）旗下元大證券特別推出「識詐守門員」，投資人無需登入就能即時確認消息來源的真偽。

元大證券解釋，識詐守門員讓投資人「看得懂、用得快、查得準」，只要輸入「電子郵件寄件者、電話號碼、消息連結網址或社群 ID」任一資訊，系統就能即時比對並告知是否來自於元大證券官方管道，投資人透過一站式驗證機制即可得到明確的判斷結果，降低因一時大意而受騙的風險。

元大證券提醒，詐騙集團慣用「真假參半」手法降低投資人戒心，如釣魚郵件寄件人名稱看似官方，內文卻夾帶惡意連結，或可能透過偽冒的社群帳號及活動廣告誘導投資人，這些詐騙往往伴隨急迫性用語，如「立即轉帳」、「限時投資」等，意圖使投資人在短時間內做出決定；對此，投資人應隨時保持高度警覺，凡是涉及金錢、帳戶或須點選連結等訊息，均先透過識詐守門員或官方客服專線確認是否為官方來源，只有多一分查驗，才能少一分風險。

