樺加沙重創花蓮 凱基金動員資源力挺災區重建

颱風樺加沙重創花蓮，凱基金控動員資源力挺災區重建（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕烈颱風「樺加沙」挾帶豪雨重創花蓮地區，光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢堤釀成重大災情，造成嚴重傷亡與財產損失，當地民眾生活陷入困境。面對突如其來的災難，凱基金控第一時間整合集團資源，旗下子公司全力動員，協助災區民眾度過難關。

凱基金控表示，長期投入公益行動是企業核心價值，此次災情發生後，集團立即啟動援助機制，整合子公司及志工力量，與災民站在同一陣線，攜手社福機構展開安置與重建工作。

請繼續往下閱讀...

子公司凱基人壽啟動保戶關懷措施，包括提供災害慰問金，針對身故保戶發放10萬元，加護病房5萬元，一般住院1萬元，同時提供快速理賠、住院預付金、保費緩繳、旅平險彈性調整等多項服務。考量災區物資短缺，凱基人壽也捐贈飲用水、消毒酒精、卡式爐與瓦斯罐等基本生活物資，並由副總級主管率領當地同仁組成志工團隊，攜手「人安基金會」投入災後重建行列。

凱基證券則發起「愛心採購」活動，動員同仁優先認購受災農民的蔬果，以穩定銷路、減輕經濟壓力。同時透過凱基慈善基金會，聯繫當地學校與社福單位，對受災學生與家庭提供急難救助，協助孩子安心就學、家庭重拾正常生活。

凱基銀行也宣布推出紓困方案，針對受災戶提供貸款與信用卡減免、降息、緩繳等措施，非該行客戶也可憑災損證明申請180天內不計息的紓困貸款。凱基銀行旗下「愛心捐款平台」宣布與深耕花蓮的基督教芥菜種會合作，號召社會大眾捐款，協助災民重建家園。

凱基金控強調，災害無情、人間有愛，企業將持續以實際行動凝聚社會資源，履行企業公民責任，盼協助災民早日重返安定生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法