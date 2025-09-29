傳銷不好賺》逾7成領無佣獎金 2成7日均賺10顆茶葉蛋

公平會發布最新傳銷市場調查，隨著零售市場競爭日愈激烈，傳銷商也越來越難賺。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據公平交易委員會最新的「2024年多層次傳銷事業經營發展狀況調查結果報告」，僅約27.36%的傳銷商曾領取佣（獎）金，顯示超過7成的傳銷商沒有透過傳銷活動獲得任何佣金收入；而曾領取佣金的傳銷商，平均每人全年領取金額約新台幣46484元，較前年略為減少453元，平均月均金額僅3874元、日均賺130元，大約10顆茶葉蛋價格。

根據調查，2024年僅約27.36%的傳銷商曾領取佣（獎）金，代表超過7成的傳銷商沒有透過傳銷活動獲得任何佣金收入；曾領取佣金的傳銷商，平均每人全年領取金額約為46484元，較2023年度略減少453元；報告中也指出，逾7成的傳銷事業中，其傳銷商平均領取佣（獎）金未達5萬元，顯示大多數傳銷商難以從中獲得顯著的經濟收益。

報告還指出，傳銷市場面臨多重挑戰，競爭激烈且趨於飽和。多層次傳銷事業普遍認為未來經營可能面臨的主要問題包括：市場不景氣（51.64%）、同類商品競爭加劇（50.15%）、傳銷商減少（43.28%）和市場漸趨飽和（40%）。

另傳銷商活躍度不高，且存在初期投入的風險。根據調查，2024年曾訂貨的傳銷商僅占總傳銷商的53.15%，相較112年減少7.15 個百分點。這意味著有近一半的傳銷商在該年度並未實際訂購商品，其活躍程度和對事業的投入可能較低；而多數傳銷事業會要求新加入傳銷商訂購商品（62.39%）或繳納保證金/入會費（45.97%）作為加入條件。若無法成功銷售產品或拓展組織，這些初期投入的成本可能難以回收，導致虧損。

