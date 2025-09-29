傳銷高齡化》近8成中高齡 女性逾7成

隨著台灣高齡少子化趨勢難逆，傳銷市場也出現高齡化趨勢。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據公平交易委員會最新調查，儘管台灣多層次傳銷業營業總額自2021年突破千億元後，2024年仍維持在千億元以上（新台幣1055億元），但較2023年略微減少2.64%，顯示整體產業規模已趨於穩定，但成長空間有限；且隨著台灣進入超高齡社會，傳銷商也逐漸中高齡化，近8成年齡逾40歲以上，而女性依然是傳銷市場主力，占比逾七成。

根據調查，2024年傳銷業的營業總額較2023年（1083億元）減少了約28.62億元，減幅約2.64%；傳銷事業營業額平均值為3億1494萬元，也較2023年的3億2739萬元，減少了約1245萬元；營業額達10億元以上的事業共有22家，占總事業家數的6.57%，但這些大型事業的營業額合計達772.2億元，占傳銷業整體營業額的73.19%。◦

另2024年有68.66%的多層次傳銷事業採行網路銷售商品方式，線上網路行銷的營業額約占總營業額的39.21%，這表示新加入的傳銷商可能需要具備一定的數位行銷和網路操作能力，才能有效推廣業務。

女性傳銷商仍為傳銷市場主力，占總人數的72.05%，在新加入傳銷商中也占69.81%。2024年曾訂貨的傳銷商中，女性訂貨人數 約139.96萬人、占比達73.4%，訂貨總金額約778.04億元、佔比也超過7成。

從年齡層來看，傳銷商主力集中於40歲以上，在40-49歲、50-59歲、65歲以上的三個年齡段合計占比超過六成（約 64.25%）；雖然男女性傳銷商在50歲至59歲年齡層中的占比都是最高的，但女性傳銷商在40歲以上各年齡層（40-49歲、50-59歲、60-64歲、65歲以上）的參與比率均高於男性。

傳銷商年齡分布 年齡分布 男性傳銷商 女性傳銷商 總傳銷商 7歲至17歲 0.24% 0.13% 0.16% 18歲至29歲 11.00% 5.83% 7.24% 30歲至39歲 17.66% 12.62% 14.00% 40歲至49歲 18.71% 21.22% 20.53% 50歲至59歲 22.79% 27.15% 25.96% 60歲至64歲 12.96% 14.87% 14.35% 65歲以上 16.65% 18.19% 17.76% 總計 100% 100% 100% 資料來源︰公平會 製表︰記者高嘉和

