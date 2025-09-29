台股跌破2萬6關卡免驚 回檔成進場良機

台股跌破2萬6關卡免驚，回檔就是進場時機。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股在連假前失手2萬6千點大關，一口氣跌破5日、10日均線，接下來台股10月還將面臨中秋節、國慶日兩次連假，難道連假前夕都會大跌?法人分析，台股季線乖離率升高，高檔震盪在所難免，但台股長期成長性仍佳、基本面強勢，10月若出現拉回走勢，預料幅度不至於太深，反而是布局未來一年進場時機。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股9月連續數度創下歷史新高，月線正乖離大，且進入10月將有中秋與國慶連假，短線高檔震盪、類股輪動機率上升，加上若市場出現降息速度、頻率若不如預期等變數，仍可能帶來壓力，不過，看好台股長期成長性仍佳、基本面強勢，10月若出現拉回走勢，預料幅度不至於太深，更是布局未來一年進場時機。

野村臺灣智慧優選主動式ETF游景德認為，台股自2022年底起漲至今，指數已從低點約1萬3千點上漲至2萬6千點，累計漲幅達100%，此波漲勢主要由AI供應鏈帶動，尤其是大型權值股，AI驅動的企業獲利成長周期，預期將延續至2026年，成為支撐台股中長期多頭行情的重要基礎。

元大投顧也指出，觀察台股從清明節後，當大盤季線乖離率超過7.5%時，後續加權指數普遍快速拉回至中期均線，投資人可留意台股本波回檔的慣性走勢是否改變，同時，持續看好載板與測試兩大產業，可逢回布局。

