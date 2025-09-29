2007年泡沫再現？美國債市浮現金融危機前「徵兆」

美國債市也「聞到了2007年金融危機的味道」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國債市正重現2007年金融危機前特徵，包括槓桿收購激增，投資等級債券風險溢酬創27年新低，以及汽車貸款違約率上升，私人信貸擴至1.7兆美元（約新台幣51.8兆元）等。據報導，目前市場呈現多重泡沫跡象，與2007年金融危機前相似，儘管多數分析師不認為會重演危機，但歷史相似性令人警惕，當資產被定價至完美，任何瑕疵都可能觸發修正。

據報導，大規模槓桿收購交易活躍，其中美國遊戲開發商藝電（Electronic Arts）傳出接近500億美元（約新台幣1.5兆元）私有化交易，倘若順利完成，將成為史上規模最大的「槓桿收購」，但這一幕與2007年TXU Corp.440億美元（約新台幣1.3兆元）槓桿收購成為危機前的標誌性交易，如出一轍。

此外，美國汽車貸款違約率也出現攀升。據報導，美國次級汽車放貸機構Tricolor Holdings突然申請破產，部分資產支持證券持有人在收到利息支付後又被追回資金，另一家汽車零件供應商First Brands Group LLC也準備進入破產程序。

據《金融時報》指出，幾週前還被認為財務健康的美國公司突然就爆雷了，引發信用市場出現裂痕的擔憂，畢竟自金融危機之後，傳統銀行出現收縮，信用市場已成為消費者和企業的重要融資來源。

分析師指出，這些跡象也與2007年次級房貸違約潮的早期階段相似，雖然消費者整體借貸水準低於當年，但特定領域的違約訊號仍值得關注。市場人士稱，當年次貸消費者拖欠房貸，如今他們在汽車貸款上出現違約。

根據信用評分公司VantageScore最新報告顯示，美國信用分數最高的消費者族群，近期也開始出現還款延遲、拖欠等狀況。由於這些人通常被認為具有較好的經濟能力，此事顯示美國家庭的財務健康狀況，可能正在「大幅惡化」。

另外，債務市場在過去十年中快速擴張。美國投資等級市場從2015年初的不到4兆美元（約新台幣近122兆元）成長到目前約7.6兆美元（約新台幣231.6兆元）的存量規模。私人信貸市場也相對快速地發展成超過1.7兆美元的龐大市場。

現今，美國投資等級企業債風險溢酬觸及27年來最低水平，反映出市場對風險的定價過於樂觀。

對於這些跡象，華爾街大佬警示企業債券市場，包括摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）在6月表示，如果他是基金經理，不會購買信貸產品。而DoubleLine Capital執行長岡克拉（Jeffrey Gundlach）表示，公司一直在減少垃圾債券曝險，因為估值未能反映風險。

分析師指出，這些經濟指標的惡化為債券市場的擔憂提供了現實基礎，儘管目前這些困難訊號仍處於早期階段。分析師指出，投資者可能面臨顛簸前路，因為泡沫化的金融市場需要適應經濟的周期性放緩。

