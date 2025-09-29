美股7巨頭光芒不再？分析師點名台積電等公司有望成為AI時代領導者

分析師點名台積電、博通、甲骨文和帕蘭泰爾有望成為AI時代美股新領導者。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI的ChatGPT將人工智慧推向全球經濟中心已經快3年，在這段期間內，「美股7巨頭（Magnificent 7）」主導美國市場，帶領美股屢屢創下新高。隨著AI快速發展，分析師認為，市場將出現新的領頭羊，包括台積電、博通（Broadcom）、甲骨文（Oracle）和帕蘭泰爾（Palantir）都被點名，被認為有望成為AI時代美股新領導者。

《彭博》報導，美股7巨頭由輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta和特斯拉（Tesla）所組成，自2023年初以來，標普500指數漲逾70％，其中有一半以上歸功於這7家科技巨頭。不過，市場卻忽略了一些同樣有望在AI蓬勃發展的公司，例如博通、甲骨文和帕蘭泰爾。

Antero Peak Group投資組合經理史密斯（Chris Smith）表示，7巨頭在過去的科技週其中取得了勝利，像是手機、網路和電子商務領域，但這並不代表他們將在接下來的番展下繼續取得勝利。市場下一個贏家將是那些透過AI來應對龐大且不受約束市場的公司，未來他們的規模預計將超越今天的7巨頭。

7巨頭近期在股市的表現出現分歧，輝達、Alphabet、Meta和微軟被認為在AI領域位居有利地位，他們今年股價漲了21至33％。反觀蘋果、亞馬遜和特斯拉的前景並不明朗，表現嚴重落後。史密斯直言，現在很難將目前的7巨頭視為AI的最佳代表。

因此華爾街一直在對此進行調整，有些人建議精簡為「F4」，為輝達、微軟、Meta和亞馬遜的科技4巨頭；Seaport Research首席策略師哥盧布（Jonathan Golub）建議排除特斯拉，打造「6大科技巨頭（Big Six）」；其他人則更傾向現在的7巨頭加上晶片製造商博通，改列為「8菁英」，以市值計算，博通是目前美國第7大企業。

不過這些都未能涵蓋AI交易的全部，隨著AI相關的雲端運算業務蓬勃發展，甲骨文今年股價已漲逾75％；帕蘭泰爾則是那斯達克100指數中表現最佳的公司，在AI軟體的強勁需求下，今年股價飆漲135％。

華爾街專業人士提名了多個下一代領導者的候選人，其中有一些公司被提及的頻率特別高，像是台積電與甲骨文、博通並列，被視為是AI生態系統的重要組成部份。帕蘭泰爾被認為是少數幾家能在AI軟體領域脫穎而出的贏家之一，Salesforce和Adobe等傳統巨頭正努力擺脫落後的印象。

至於光芒相對黯淡的股票，蘋果和特斯拉是最常被點名的兩檔，蘋果的成長速度遠不及其他科技巨頭，在AI領域也被認為遠遠落後

。隨著銷量萎縮和競爭對手的湧現，特斯拉的電動車業務也面臨龐大壓力。

