美國關稅影響 台中99家工廠實施減班、機械製造業最多

受美國關稅影響，台中有99家工廠實施減班，圖為工具機產業作業情形。（市府提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕美國對台實施對等關稅影響，台中市有99家工廠、2307人停工減班，台中市勞工局統計，實施超過100人以上停工有4家公司，減班人數排名前3行業業為機械設備製造業、金屬製品製造業及零件製造業，以機械設備製造業最多，將持續透過僱用安定與再充電措施，協助勞工度過景氣挑戰、維持就業穩定。

勞工局表示，教師節連假結束後，預計於明天（10月1日）更新公布停工減班家數，由於停工廠家數據起伏無法預估，將加強訪視輔導業者，並透過僱用安定與勞工再充電等措施，協助勞工度過景氣挑戰、維持就業穩定。

請繼續往下閱讀...

美國政府從8月7日起，宣布台灣出口至美國的商品加徵20%對等關稅，歷經近兩個月調節，台中市仍有99家業者減班休息影響勞工權益。

中華民國全國總工會指出，除了對等關稅壓力，基本工資審議調幅過低，無法符合勞工期待與生活所需，呼籲勞工基本工資至少應該調升 3.5％，更應直接調整 4％，以縮短「最低工資3萬元」目標差距。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法