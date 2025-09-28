AI浪潮可長期提振全球GDP 外媒建議繼續買進這2檔股票

《The Motley Fool》28日發布報告指出，人工智慧（AI）預計將在長期內對全球經濟產生巨大影響，看好目前本益比仍低於同業的台積電和輝達。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》28日發布報告指出，人工智慧（AI）預計將在長期內對全球經濟產生巨大影響，看好目前本益比仍低於同業的台積電和輝達。

報告說，美國賓州大學華頓商學院預算模型的1項研究估計，AI技術的普及僅在未來10年就能使生產力和全球國內生產總值 （GDP） 提高 1.5%；該研究也預測，未來幾十年的增幅將更大。這也解釋了為什麼全球各地的公司和政府都紛紛加入AI的浪潮，試圖將生成式 AI工具融入其營運。也因為如此，市場對雲端運算基礎設施的需求，遠遠超過亞馬遜、微軟、Google和甲骨文等大廠的供應。

上述雲端運算公司在其基礎設施上租賃容量，使其客戶能夠運行AI模型、設計量身訂做的應用程式，以及運行推理應用程式，這使這些客戶無需投資和維護昂貴的硬體。這種成本效益解釋了為什麼亞馬遜、Google和微軟上季末報告的合約營收（revenue backlog，指已簽約、但尚未開發票的預期營收 ）總額高達 6690 億美元（新台幣20.4兆元），再加上甲骨文剩餘的 4550 億美元（新台幣13.9兆元）履約義務，合約營收金額已突破兆美元大關。

上述雲端運算巨頭一直在快速擴展其資料中心基礎設施，以履行其大量的合約積壓訂單。這促使他們大幅增加資本支出。到2025年，亞馬遜、微軟、Google和Meta（臉書母公司）的總資本支出預計將成長63%，達到3640億美元（新台幣11.1兆元）。

只要產能需求持續成長，高資本支出預計就會持續下去。因此，不難理解為什麼AI晶片和圖形處理器（GPU）等加速器的銷售額，預計將從今年的 4770 億美元（新台幣14.6兆元）躍升至2026年的近 6000 億美元（新台幣18.3兆元）。

報告說，投資人從這波投資浪潮中獲利最簡單的方法，就是購買台積電的股票。該公司是全球最大的晶圓代工廠商，由於其提供最先進的製程，幾乎所有主要的AI晶片設計公司都選擇台積電作為其代工廠。台積電生產的其他晶片也用於電腦、智慧手機和遊戲機等消費性電子設備。

這些都解釋了為什麼AI的快速成長會大幅提升台積電的營收。今年前8個月，台積電的營收年增37%，高於2024年30%的增速。台積電預計今年其AI加速器營收將翻倍。在第一季財報電話會議上，台積電董事長魏哲家預測，從2024年開始的5年內，其AI加速器營收的年複合成長率將達到45%左右。

台積電的預估本益比僅 24 倍，未來營收成長前景十分可觀，因此買進該股是明智之舉。

報告說，另1家擁有大量AI待辦訂單的輝達，其所設計的GPU佔據了資料中心GPU市場的92%市佔率，對這個細分市場的掌控，使輝達在過去3年中取得了令人矚目的成長。

在輝達2026會計年度的上半年（截至7月27日），營收年增62%，達到908億美元（新台幣2.8兆元）。儘管由於出口管制和地緣政治因素，輝達對中國客戶的銷售額受到了衝擊，但該公司仍實現了這個目標。而因川普政府「星際之門」（Stargate ）等AI基礎設施項目，這個成長趨勢可望持續下去。

例如媒體報導，幾個月前，甲骨文向輝達下了價值400 億美元（新台幣1.2兆元）的 GPU 訂單，用於支援新的「星際之門」資料中心。輝達日前也與 OpenAI 達成價值1000 億美元的戰略合作夥伴關係，共同開發至少 10 千兆瓦的AI資料中心。由於市場預估 2026 年AI加速器的年支出將成長620億美元（新台幣1.9兆元），輝達的資料中心業務保持健康成長速度，也就不足為奇了。

目前輝達的預估本益比為 40 倍，低於美國科技業平均本益比51倍，報告指出，受益於AI基礎設施的長期成長機會，輝達仍有上漲潛力。

