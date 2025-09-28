美封殺奏效 韓媒爆中國長江存儲「1產品」找不到客戶

美國對中國祭出多輪半導體出口限制措施，傳中國長江存儲遇到挑戰。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國NAND Flash（快閃記憶體）大廠長江存儲被美國列入黑名單之後，其產能擴張和新技術的採用遇到限制，今年 Q2 的市占率滑落至5%以下。知名半導體研究機構TechInsights副總裁崔正東（音譯，Choi Jeong-dong）直言，長江存儲最近轉進企業級SSD（eSSD），卻沒有人願意購買他們的產品，再加上制裁使然無法買到國外設備阻礙產能擴充，讓該公司陷入深淵，在可預見的未來，市占率恐繼續下降。

韓媒《Sisajournal-e》28日報導，根據 TechInsights 的數據，長江存儲在第二季收入佔全球 NAND 市占率不到 5%，與去年同期和上一季度相比略有下降。

報導指出，作為中國最大的 NAND 記憶體製造商，長江存儲於 2019 年開始量產 64 層 NAND，此後銷售持續快速成長。其全球市占率從 2020 年的不到 1% ，上升到 2023 年超過 5%，達到了甚至對韓國領先 NAND 製造商構成威脅的水平。

然而，長江存儲的增長態勢在 2023 年下半年開始放緩。到今年 Q2，其市占率回落到 5%以下。同期，三星電子以 34%保持第一，其次是 SK 海力士（包括 Solidigm）的 22%，鎧俠和美光各佔 14%。

行業觀察人士將經濟放緩解讀爲美國長期對中國的出口管制，對先進半導體設備的影響終於生效。儘管北京的回應是加大了設備國產化的投資，但在關鍵工具方面尚未取得突破。隨著全球設備供應商全面退出長江存儲武漢晶圓廠，即使開發出新的 NAND 技術，將其應用於生產線也變得困難。

TechInsights 副總裁崔正東在 25 日的 SEMI 會員日論壇上指出，就在幾年前，長江存儲的市占還在穩步增長。該公司將創新推向 Xtacking 4（約 300 層），並且是 NAND 中第一個採用混合鍵合（Hybrid Bonding）技術的公司，至今仍在使用這種鍵合。但由於美國的製裁，他們無法擴廠。

他補充說，由於西方國家已加入美國的行列，因此無法引入設備。雖然制裁促使中國加快設備國產化，但實際產能並沒有增加。長江存儲內部正在努力解決這個問題，儘管他們正在開發 400 層 Xtacking 5，但能否擴大規模進行量產仍值得懷疑。

據稱，長江存儲在擴大銷售管道方面也面臨困難。隨著 NAND SSD 市場從消費級 SSD（cSSD）轉向企業級 SSD（eSSD），一直專注於 cSSD 的長江存儲一直在努力建立競爭力。

崔解釋，到目前為止，長江存儲一直專注於 cSSD。但最近，進入 eSSD 已變得不可避免。然而，長江存儲一直無法在這一領域找到買家，沒有人願意購買他們的產品。再加上無法擴大產能，這讓公司陷入了深淵。在可預見的未來，其市占率可能會繼續下降。

他進一步表示，長江存儲武漢廠的設備已經開始嚴重老化，很難應用新技術，儘管到目前為止，無論美國實施多少制裁，NAND產量都在持續增加，新技術的開發也在持續進行，但這些跨越拜登政府和川普2.0的制裁效果，已開始顯現。

