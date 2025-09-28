免費試吃也要管！Costco悄推「2項新措施」惹怒會員和員工

美媒報導，Costco的2項新措施引發會員和員工們不滿。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，大方的免費試吃政策更是Costco知名的福利。然而，美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，Costco最近推出的2項新措施卻引來負評，引發會員和員工們的怒火。

1.Costco為黑鑽卡會員（Executive members）開放提早入場時間

請繼續往下閱讀...

從6月30日開始，Costco為黑鑽卡會員提供提早或延長的購物時段，方便他們在人潮較少的時段採買大量商品。隨著越來越多家庭為了節省每月開支而改採大量購物，小型企業與大量採購族群在高峰時段常無法有效採買。此外，許多上班族因工作時段無法在營業時間前往門市。Costco因此延長營業時間，就是為了讓黑鑽卡會員能更有效率地完成採購。

然而，黑鑽卡會員大多對早上提早開門的措施感到滿意。大城市幾乎沒有Costco不擠滿人的時候，提早入場對不少人來說是「救贖」。論壇Reddit網友表示「在洛杉磯這種地方，Costco永遠都超級多人，但現在早上9點到10點這段時間還算能忍！」不過，員工們卻不開心，擔心工作時間更早、壓力更大。

有員工抱怨開酸「太棒了，所以我們早班人員每天要凌晨3點上班嗎？現在都已經快來不及準時開店了！」另一名員工指出「別把這說成『為員工著想』，什麼舒緩人潮的說法根本是笑話。這只會讓本來就疲憊的人力更被壓榨，生活平衡更亂。」

2.Costco免費試吃政策更新

近期變動的不只營業時間。Costco的試吃一直是逛店的樂趣之一，讓顧客能先試吃再買大包裝商品，但現在這項體驗也稍作修改。Costco低調推出了一項新規定，未成年者必須由大人陪同才能拿試吃品。這主要基於「安全與法律責任」，因為試吃食品不一定會完整標註過敏原成分，讓家長在旁看著，可以避免孩子誤食導致過敏。

然而，新政策除了家長得多陪小孩跑一趟外，也讓不少會員好奇到底「年紀多大」的人才算需要大人陪同？大家普遍理解這項規定的出發點，但也忍不住吐槽，「都17歲了還不能自己拿個試吃？」更讓人困惑的是店員如何判斷年齡，有些已滿18、19歲的學生抱怨被質疑年紀，覺得莫名其妙。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法