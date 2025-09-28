偏愛台灣? 豐田章男：心裡有感應器 台灣賽車運動有很大可能性

日本豐田（TOYOTA）汽車會長豐田章男（左3），今年兩度抵台公開力挺GR賽車活動。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕日本豐田（TOYOTA）汽車會長豐田章男今年兩度抵台公開力挺GR賽車活動，他今天破天荒接受台灣媒體採訪時自曝，「我有一個別人都不知道的特殊感應器（sensor），感應觸發之後就會自然而然走到人多的地方。他還說，今天的賽車活動有這麼多人關注，「我是有一點嚇到」。

豐田章男表示，身為國際型大企業的一個會長，常常有人會問他：「為什麼你特別關照台灣這個地方？」他說，以前曾擔任過豐田汽車亞洲本部長，包括台灣，對台灣有一份特殊的情感，而且「我除了是會長這個身份之外，其實就是一個非常愛車的人」。

他並透露，心裡有一個別人都不知道的特殊感應器，感應器觸發之後，自然而然會走到人多的地方，就像今天就來到台灣。

而且，合作夥伴和泰汽車對ROOKIE Racing非常支持，自林口GR Garage成立後，已舉辦3場Corolla Cup賽事，這是非常好的起點，以今天的TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025統規賽為例，儘管是「付費制」，仍有很多觀眾買票入場，證明台灣的賽車運動與粉絲「其實等很久了！」

豐田章男表示，台灣車手未來有望與日本頂尖車隊合作，挑戰國際賽事，台灣車手未來有「很大的可能性」，可以嘗試如「耐久賽」等賽事，與日本頂尖團隊車手合作，一同「向未來更大的世界挑戰」。

他認為，透過賽道上努力累積的數據，最終一定可以回饋到汽車製造，用這樣的數據幫助公司製造出更好的車，打造一個更好的車廠。

豐田章男2007年匿名以MORIZO參加紐柏林24小時耐久賽，2015年正式成立TOYOTA GAZOO Racing，並於2019年親自創立ROOKIE Racing車隊。

和泰汽車（2207）轉投資的車美仕斥資2億元，今年3月在林口打造台灣GR Garage專門店，並成為豐田章男私人車隊ROOKIE Racing全球第1個合作據點，當時豐田章男化身賽車手MORIZO，和兒子豐田大輔破天荒的親駕拉力賽車甩尾驚喜現身台灣。

今天TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025統規賽年度總冠軍的關鍵決戰，豐田章男再次親率ROOKIE Racing車隊的豐田大輔、石浦宏明、大嶋和也、松井孝允、平川真子來台演出，並親駕GR Yaris Rally2賽車甩尾。

