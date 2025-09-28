蘇姿丰鍾愛拳擊 喻「敏捷性」為領導AI賽局關鍵

超微執行長蘇姿丰27日在矽谷與半導體界人士對談，透露自己在繁重工作之餘鍾情拳擊。（中央社）

〔中央社〕超微執行長蘇姿丰今天在矽谷與半導體界人士對談，透露自己在繁重工作之餘鍾情拳擊，打拳擊講求敏捷、靈活，這也是AI時代的領導之道；喜歡開車的她還把超微產品品牌印上車牌。她也建議年輕人挑最困難的案子做，「即使失敗也必有收穫」。

晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰今天身穿白色西裝外套，現身矽谷華美半導體協會（CASPA）年會晚宴。爐邊談話上被問到超微如何應對高效能運算的技術挑戰，她幽默反問：「這問題適合在週六晚上聊嗎？」直呼問題太嚴肅了，令全場哄堂大笑。

華美半導體協會今天在舊金山灣區聖克拉拉（Santa Clara）會議中心登場，半導體界人士外，矽谷大城聖荷西（San Jose）市長馬漢（Matt Mahan）等地方政要出席晚宴，展現對華人科技社團的高度重視。蘇姿丰與來自台灣的加州大學柏克萊分校（UC Berkely）榮譽教授胡正明、美超微（Supermicro）共同創辦人廖益賢等人同桌互動。

蘇姿丰為美國「時代雜誌」2025百大最具影響力人物之一，在矽谷備受推崇。回顧在矽谷的崛起，她表示30多年前自己以半導體工程師身分起步，「那時候大家還不知道它（半導體）會像今天這樣令人興奮」；直到2012年她加入超微，「很多人問我為什麼要加入超微...我認為世界未來會需要高效能運算。」言談間不時流露出對半導體技術的熱情。

儘管整晚有2/3的對話圍繞在超微、AI、及半導體供應鏈，蘇姿丰像是與朋友閒話家常一般，分享了她平日的休閒：「我的工作很多，但除此之外，我很享受和家人的相處，我喜歡和我先生在一起，我也喜歡打高爾夫，我們也喜歡和朋友聚會。」

蘇姿丰表示她會抽空運動健身，最喜歡的運動是「拳擊」，還開玩笑邀主持人現場較量，主持人秒回「還沒準備好」。她也透露平常都是教練到她家中指導，「他（教練）幫忙舉拳靶，但我不會讓他打回來，是單向打擊。」一席話再度引起歡笑聲。

當被問到如何把拳擊中的時機點和步法對應到領導公司走過AI時代時，蘇姿丰說，策略十分關鍵，「保持高度敏捷性同樣也很重要，這正是AI世界的不同之處。」

她進一步指出，過去大家常說科技的發展週期很長，今天對產品所做的許多決策，將影響未來3到5年的發展，而不會在未來1年內立即看到效果，「但在AI的競爭中，情況有所不同，因為事情的變化非常、非常快，而且你會看見硬體和軟體在這裡交會。」

蘇姿丰分享個人感受，「我真的覺得現在是一個非常寶貴的學習時刻，每天我都在學習新事務，每次我花大量時間和客戶交流時，都在了解市場上正在發生什麼事。」

一向給人沉穩專業形象的蘇姿丰也被問到了她在拳擊、打小白球之外的另一大興趣：開車。她表示自己有幾輛跑車，「在過去6、7年裡，我有過3輛（保時捷）911跑車，每一輛車的車牌都對應到我們的一個產品；有一塊Ryzen的車牌，一塊Radeon的車牌，還有一塊EPYC的車牌。最新的一輛車牌是EPYC，這是我們的伺服器品牌。」

她也笑說，「他們現在不太讓我開車，所以我不像以前一樣時常有機會開車了。」

談到給年輕人的建議時，她再次回想起職涯起點：「我在IBM待了約14年，當時我是剛從研究所畢業的年輕工程師，大約25歲。我身邊有太多極度聰明的人，他們有30年的經驗，擁有所有知識。我當時在想，作為一個年輕工程師，在擁有這麼多聰明頭腦的大公司裡，如何才能有所作為。我得到的建議是...要有信心去提出好的點子。」

蘇姿丰告訴年輕人，「選擇那些最困難的專案，因為你會學到很多東西，即使犯了錯，即使失敗了，你也會學到很多...當然，你也可以選擇簡單的專案，那會比較輕鬆；但是真正能夠帶來豐富經驗、改變你人生的，是那些最困難、最具挑戰性的專案。」

