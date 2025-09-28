聯合國恢復制裁伊朗貨幣嚇崩破底 113萬里亞爾只能換到1美元

聯合國恢復制裁，伊朗貨幣兌美元貶至歷史新低。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗與西方國家的核子談判破局後，聯合國27日恢復對伊朗發動武器禁運等廣泛制裁行動，伊朗貨幣里亞爾應聲重挫，28日來到113.65萬里亞爾兌1美元的歷史低點。

《伊朗國際》報導，受制裁、通貨膨脹和管理不善的影響，伊朗貨幣在過去10年持續貶值。近日則因伊朗與西方國家的核子談判破局後，聯合國27日恢復對伊朗發動武器禁運等廣泛制裁行動，使得已經搖搖欲墜的伊朗經濟雪上加霜，伊朗貨幣里亞爾應聲重貶。

數據顯示，9月28日里亞爾匯率觸及113萬6500元里亞爾兌1美元，創歷史新低。報導認為，在聯合國恢復制裁和公眾對政府信心惡化情況下，伊朗貨幣可能會進一步貶值。

由於伊朗貨幣急挫，伊朗央行宣布，對穩定幣交易實施新的限制，規定每人年度購買量不得超過 5000 美元，總持有量不得超過 1萬美元。

伊朗央行官員 Asghar Abolhasani 表示，該決定已經在中央銀行高級委員會會議上通過，適用於所有獲得許可的數位平台的交易者和用戶，並且必須在一個月的過渡期內實施。

報導說，伊朗央行之所以這麼做的原因是，自今年稍早伊朗與以色列和美國爆發衝突以來，泰達幣（Tether）等穩定幣在伊朗民眾中的受歡迎程度飆升。對許多人來說，將里亞爾兌換成數位美元是保值的唯一途徑。

