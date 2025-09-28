豐田章男再度現身台灣甩尾 和泰董總獻出第1次

日本豐田（TOYOTA）汽車會長豐田章男，率領ROOKIE Racing車隊來台演出。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025 統規賽年度總冠軍的關鍵決戰，今天在台中麗寶國際賽車場開跑，日本豐田（TOYOTA）汽車會長豐田章男率領ROOKIE Racing車隊來台演出，並2度親駕GR Yaris Rally2賽車，載著和泰集團董事長黃南光甩尾，將現場氣氛炒到最高點。

豐田章男一下車便大秀中文喊，「大家好，我愛你們」，他也不忘關心花蓮災情。豐田章男表示，花蓮近日受到颱風重創，期盼此次活動能帶給大家多一點微笑，一起努力重建家園。

請繼續往下閱讀...

和泰董事長黃南光則表示，「這是我生平以來第1次坐在這個甩尾車，本來是有點緊張啦，以前雲霄飛車我都不敢坐」，但是MORIZO桑（豐田章男）的技術非常高明，所以坐在裡面根本就不會害怕，這是一生難得的機會。他還自嘲，「第1次大概也是最後1次」。

和泰汽車總經理蘇純興則首次搭著由ROOKIE Racing車隊女賽車手平川真子，駕駛的TG-RR #109 GR YARIS DAT甩尾出場，蘇純興說，在車上和平川真子聊了一下，形容跟她聊天的時候，好像看到我女兒一樣，非常有禮貌，非常溫柔，非常可愛。

他說，「本來想說，我今天穩的啦，但沒有想到她大腳踩下去，嚇死我，這真的是我非常難得的一天，讓我永生記得」。

TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025 統規賽從27日至28日在台中麗寶國際賽車場進行年度最終站賽事，從5月開賽以來，12名來自不同領域的車手，在統一規格賽場攻防與逆轉，讓此次賽季備受矚目。

日本豐田汽車會長豐田章男親率ROOKIE Racing車隊的豐田大輔、石浦宏明、大嶋和也、松井孝允、平川真子來台演出，除了帶來精彩表演外，更有Pit walk簽名會、統規賽加碼賽事Bonus Race等豐富活動，打造年度國際級賽車盛事。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法