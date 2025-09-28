竹市第2季房市「價穩量縮」！成交物件以短屋齡、3房格局為主

竹市第2季房市「價穩量縮」！成交物件以短屋齡、三房格局為主。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府公布114年第2季《新竹市房地產住宅市場分析報告》，受央行第七波信用管制與國際政經不確定性影響，新竹市買賣移轉量較上季減7.07%，成交量降至110年第2季以來新低，其中成交物件又以10年內屋齡、三房格局為主。價格方面，114年第1季住宅單價季指數為183.66，較上季僅小幅增加0.37，漲勢明顯趨緩，整體市場呈現「價穩量縮」格局。

地政處指出，114年第1季整體數據來看，住宅單價季指數為183.66，較上季僅小幅增加0.37，漲勢明顯趨緩，反映市場觀望氣氛濃厚。從成交物件類型來看，電梯大樓最受青睞，占整體成交量50.55%。屋齡10年內的物件成交占比達63.02%，首度突破六成，顯示民眾在購屋時，偏好新穎建物與完善社區機能。交易格局以三房住宅成交戶數最多，成交佔比約50.3%，穩居市場冠軍，而四房格局成交佔比約15.61%，首度超越兩房格局的14.84%，反映民眾對寬敞居住空間的需求日益增加。

地政處說明，114年第二季竹市預售屋則持續呈現整理行情，交易量較上季減少30.1%。平均成交單價約為57.9萬元，較上季小減3.5%，為近4季以來新低。以110年第三季至今價格趨勢相比，目前整體平均仍維持在相對高點。平均成交總價本季為2,043萬，較前一季微幅下降，整體而言，預售屋市場整體呈現單價與總價微幅下滑趨勢。

