牛津學者：中國產業政策陷入補貼與產能過剩惡性循環

〔編譯盧永山／綜合報導〕牛津大學中國中心研究員馬格納斯（George Magnus）26日投書英國《金融時報》表示，中國的產業政策正在摧毀中國經濟，中國政府的補貼措施早已註定無法真正消除產能過剩問題，因為政府補貼會扭曲經濟，而巨額補貼則會造成更巨大的扭曲。

文章說，中國產業政策旨在實現2個核心目標。首先，在中國經濟沒有明顯轉向消費驅動成長模式的情況下，北京當局迫切需要彌補房地產市場結構性低迷和非商業性基礎設施過度建設造成的損失，急需新的替代成長引擎；其次，北京當局想在關鍵技術和彈性供應鏈方面實現自力更生，以及實現彎道超車、領先各國的野心。

中國的產業政策是國家支持的1種舉措，旨在將美國從全球技術領導地位上拉下來。正如中國的敘事所言，遵循馬克思主義生產力作用理論，中國現在必須努力主導第四次工業革命。這意味著包括人工智慧（AI）、大數據、量子計算和生物技術在內的新技術。與其他利用產業政策追趕競爭對手的國家不同，北京當局是想要超越所有國家。

但這套政策並不成功，很多行業遭受長期產能過剩和通縮的困擾。最典型的例子就是電動車行業，兩極分化嚴重。馬格納斯在文章中舉例，中國約有10家頂尖電動車公司獲利，剩下150家公司則深陷虧損、浪費和腐敗的泥潭。

其他許多行業也面臨同樣的困境，包括鋰電池、太陽能電池、風力發電機、建築材料、金屬加工、數位金融、半導體、標準醫療器材和製藥，而房地產和基礎設施的情 況尤為嚴重。

文章指出，這是1個系統性問題，而不是1個可以調整的隨機或週期性問題，巨額補貼會嚴重扭曲市場，就連中國國家主席習近平也稱此為「內捲化競爭」，即生產過剩和反競爭商業行為引發的破壞性競爭和降價。

馬格納斯寫道，即便中國政府想制止這種現象，但說起來容易做起來很難，因為問題的根源就出在政府本身。他說：「是中國政府大規模向企業和行業輸送投資和資金，鼓勵他們按指令行事而非市場競爭，並為投資和出口導向經濟設定了不切實際的高經濟成長目標。」

中國的產業政策不僅造成內部經濟扭曲，更引發海外市場反彈。已開發市場已在抵制中國廉價的電動車湧入，如今連新興市場和中等收入國家也在採取一系列貿易保護措施，包括墨西哥、土耳其、巴西、印度、南非、越南和泰國等。中國是上述國家的重要貿易夥伴，甚至是他們最大的貿易夥伴。隨著全球對中國產品設置貿易壁壘，中國出口導向經濟面臨更大壓力。

國際貨幣基金（IMF）日前公布的報告顯示，中國產業政策的財政成本高得驚人，約占國內生產總值（GDP）的4.4%，並導致每年約2%的生產力損失（代表GDP成長減少2%）。根據經濟合作暨發展組織（OECD）、華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）和德國基爾研究所（IfW）的估算，中國產業政策成本約占GDP的1.5%至2%，這個比例是OECD大國平均水準的4至5倍。

