川普要求預付投資 韓國認了：拿不出3500億美元

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，南韓總統顧問魏聖洛（Wi Sung- lac）27日坦言，南韓無力依照美國總統川普要求，「預付」3500億美元對美投資，目前正尋求其他替代方案。

美韓7月達成貿易協議架構，輸美韓國產品關稅從25％降至15％以來，南韓一再表示，3500億美元的投資將以貸款、貸款擔保以及股票等方式提供。

儘管南韓總統李在明近日受訪坦承，沒有保障措施下，投資3500億美元，將使亞洲第4大經濟體重蹈1997年的金融危機，但川普24日仍堅稱，南韓將「預付」該投資金額。

韓國國家安全顧問魏聖洛27日接受電視台訪問說，「我們討論的不是談判策略。而是客觀與現實上來看，是我們無法處理的問題。我們沒有能力現金支付3500億美元」。

7月承諾提供美國3500億美元投資的南韓，對於美國控制該資金的要求裹足不前，南韓官員說，敲定貿易協議的談判已陷入僵局。

24日川普誇耀他的全面關稅正為美國帶來資金。他說，「我們有日本投資的5500億美元，韓國的3500億美元，這些都是預付款」。

李在明之前接受路透訪問說，如果沒有貨幣交換等保障措施，如此大規模的資金支出將使韓國經濟陷入危機，因為韓國的外匯存底僅4100億美元。

魏聖洛說，如果被要求現金預付該投資，沒有人會質疑韓國對於可行性的立場。「我們正討論替代方案」，他補充，首爾的目標是在下月南韓主辦的亞太經合（APEC）峰會上，敲定與華府的貿易協議。

