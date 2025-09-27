有嚇到！南非學者吐實 台灣亮晶片王牌就是要南非記住1件事

台灣亮半導體王牌反制南非奏效。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕南非降等更名台灣駐處，政府擬祭晶片出口管制反制，外交部日前證實，已接獲南非政府的協商請求，因而同意暫緩發布晶片出口管制的預告程序。這也顯示我方採取的「晶片外交」手段奏效。南非學者表示，儘管南非和台灣雙邊貿易額並非特別高，但貿易內容很重要，而且「替代品很少」，台灣此次發出的訊息是，「南非應該記住，台灣在半導體領域擁有巨大的影響力」。

南非降等更名台灣駐處，經濟部23日預告，輸往南非的晶片等47項貨品應先經核准；經濟部25日稱，此案並未刊登行政院公報中心，因此尚未進入正式預告程序，僅是經濟部網站電子公布欄資訊，經與外交部討論及確認後，決定暫停發布此預告。

外交部日前證實，已接獲南非政府的協商請求，因而同意暫緩發布晶片出口管制的預告程序。儘管這項政策已經暫緩，台灣罕見亮晶片牌，引起各界關注。

根據《African Business》報導，雖然台灣的反制措施喊卡，但這場爭端引發了人們的擔憂，即南非一些依賴晶片的行業未來可能面臨制裁。南非外交部還抱怨稱，這些措施旨在「破壞全球半導體供應鏈的穩定」。

約翰尼斯堡風險分析中心執行董事哈廷格 （Chris Hattingh） 表示，雖然此事對南非科技行業的直接衝擊不大，但鑑於南非許多製造商依賴進口晶片，「汽車業仍面臨風險」。

更廣泛地說，哈廷格擔心南非和台灣之間關係的惡化，可能會影響到南非 450 家台商企業的運營，這些工廠在南非僱用大約 4萬名員工。

雖然台灣現在已經取消了對南非晶片出口的限制，但開普敦「訊號風險」諮詢公司高級政治及經濟分析師恩德洛武（Menzi Ndhlovu）認為，「台灣發出的訊息是，南非應該記住，他們（指台灣）在半導體領域擁有巨大的影響力。」

恩德洛武直言，儘管台灣是南非第25大貿易夥伴，2國的整體貿易額並不是特別高，但貿易內容尤為重要，而且替代品很少。恩德洛武表示，商界擔心該國的外交政策對國家經濟地位的影響日益嚴重。

恩德洛武補充，「我與南非商界的利益相關者進行交談，他們不一定有政治立場，但他們對南非外交政策的管理不善及其不一致提出質疑，尤其是與美國的關係，對南非構成了重大經濟威脅。」他強調，由於南非未能制完善的外交政策或應對美國提出的挑戰，「我們有可能失去非洲增長與機會法案（AGOA），這是我們最有利可圖的貿易協定之一。」

另外，人們也擔心南非的各種外交政策和政治失誤，可能會對外國投資者造成衝擊，特別是證券投資者以及金融市場的聲譽。

