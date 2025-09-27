好消息！中油馬太鞍加油站恢復供油

中油表示，馬太鞍站27日下午恢復供油。（中油提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流致光復地區嚴重淹水及大量淤泥，中油公司位於光復鄉兩座馬太鞍站、光復站因此暫停營業；馬太鞍站27日下午4點30分恢復供油，光復站配合國軍進行附近巷道清淤工作的進度，持續進行該站清淤與復原。

中油表示，災害後全力投入清淤復原工作，在確認堰塞湖無潰堤疑慮且台9線已恢復通行後，25日上午隨即進行馬太鞍站搶修，加油機無受損、油槽管線也無進水，當日進度即達8成。經出動工作人員約120人次徹夜趕工，動用挖土機、剷裝機、灑水車等機具車輛約30車次，總共清出180車次的淤泥、約1350立方公尺，陸續完成各項復原工作。

請繼續往下閱讀...

為確保油品品質，26日下午進行馬太鞍站油品取樣，同日晚上10點取得化驗報告，確認該站所供應的油品（含超級柴油、92無鉛汽油、95無鉛汽油及98無鉛汽油）均符合規範。經過各項嚴謹的程序與測試，馬太鞍站今（27）日下午4時30分恢復供油。

中油表示，馬太鞍站恢復營業後，共同與台糖大進站投入光復地區供油行列，全力支援民眾與救災單位的用油需求（馬太鞍站位於花蓮縣光復鄉林森路300號，營業時間7：00-21：00，電話：03-8700125）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法