「台灣綠金」成美中關稅戰意外贏家 毛豆輸美狂增20％

台灣毛豆外銷以日本市場為主，美國則為第二大市場。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕毛豆是台灣的綠金產業，深受日本及美國消費者喜愛。去年外銷產值為7351萬美元（約台幣22.4億），出口量達3.2萬噸，日本長年穩居最大買家，美國居次，阿拉伯聯合大公國排第三。其中日本去年掃貨2.37萬噸，價值5313萬美元（約台幣16.2億），今年前8月也買了1.6萬噸、價值3701萬美元（約台幣11.3億），占毛豆出口比重達7成以上。

值得一提的是，台灣毛豆第二大買家是美國，佔毛豆出口比重近20%，今年前8月對美出口量為5093噸、出口額為1106萬美元（約台幣3.4億），在美國祭出對等關稅政策下，對美出口竟然比去年同期顯著增加21%左右。外界認為，台灣毛豆在美國競爭對手為中國和泰國，美國對中國課徵的關稅比台灣高出許多，成為台灣毛豆擴大美國市場的好機會。

請繼續往下閱讀...

台灣毛豆每年賺進20多億外匯。（資料照）

根據農業部統計，2023年台灣毛豆種植面積8338公頃，產量7萬7258公噸，產值約29.8億，內外銷比約5.5比4.5。

2024年台灣毛豆外銷量3萬2654公噸，出口額為7351萬美元，以日本為主要市場，外銷日本數量為2萬3719公噸，價值5313萬美元，佔毛豆出口比重約73%。

最新統計顯示，今年前8月台灣毛豆外銷數量為2萬3057公噸，出口額為5203萬美元（約台幣15.9億），外銷日本的數量為1萬6372公噸，價值3701萬美元，佔毛豆出口比重維持在7成以上。

第二大買家則是美國，大約佔毛豆出口比重近20%，今年前8月對美出口量為5093公噸、出口額為1106萬美元，竟然比去年同期增加21%左右，在美國實施對等關稅之際，這項外銷成果令人意外。

農糧署副署長陳啟榮此前曾提及，台灣毛豆在美國市場的主要競爭對手為中國，其佔了美國進口量70%，台灣佔10%至15%。他說，中國被課徵高關稅，毛豆大受影響，而台灣有品質優良優勢，將協助業者取代中國毛豆，積極搶佔美國市場，並回防鞏固日本市場。

儘管如此，行政院院長卓榮泰4月曾南下，對毛豆產業提出政策推動計畫，包含針對有外銷實績的農民、農企業，提供農業貸款利率加碼補貼、加碼獎勵加工設備、改善產品包裝，以及擴大內外銷等。

同時，農業部已提出總額達190億元的「強化韌性照顧農漁民支持方案」，針對我國輸美主要農產品六大產業如蘭花、台灣鯛、毛豆、茶葉、養殖、遠洋漁獲等提供支持，提供貸款利息補助共投入24億元、產業自動化升級補助與生產場域設施設備補助共84億元、行銷與海外參展獎勵等共72億元，這部分總金額將高達180億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法