台灣饕客能爽吃了？日本秋刀魚大豐收 價格重挫3成

日本秋刀魚今年大豐收，價格走跌。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕秋刀魚長期以來被認為是秋天的代表性食品，在日本和台灣都深受消費者喜愛。根據日媒報導，日本今年的秋刀魚大豐收，捕撈量超過去年同期的2倍，價格也比以往便宜，在東京都江東區的豐洲市場，每公斤價格大約落在864日圓（約台幣173元），不僅比去年便宜3成，也更肥美。

共同社報導，全國秋刀魚舷提網漁協（東京）透露，主要捕撈方式「舷提網捕撈」8月10日解禁以來，截至9月下旬已捕獲秋刀魚逾2萬噸，與2023年全年總量（2.4萬噸）相當，2024年全年則為3.8萬噸。

請繼續往下閱讀...

在東京都江東區的豐洲市場，9月12日至18日交易的秋刀魚平均數量是去年同期的4.8倍。交易價格大都落在每公斤864日圓，比去年便宜3成，秋刀魚個頭也重了40克。

不少台灣人也喜歡吃秋刀魚，更是中秋烤肉的人氣食材之一。根據統計，台灣秋刀魚進口主要來自日本、中國及韓國，今年前8月的進口數據顯示，台灣秋刀魚進口量為5公噸，價值2.6萬美元（約台幣79.3萬），其中日本進口量為2公噸，進口額為1.9萬美元（約台幣58萬），居進口額第1名，佔秋刀魚進口比重達到73%。

