新光三越台中店復業第一天中午人潮破萬 當初氣爆點12樓美食街現況曝

新光三越氣爆點12樓美食街經重修後，空間更寬敞。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「店王」新光三越台中中港店今天復業，10點30分準時開幕，根據新光三越統計，地下停車場一開幕馬上就被停滿，截至中午人潮破萬人，營業額更是平時比平時假日多2成，氣爆點12樓美食街重新裝潢，更為寬敞，11點半已有不少消費者入內吃午餐，表示並不擔心，對新光三越有信心。

新光三越氣爆點十一、十二樓經重修後，空間更寬敞。（記者蘇金鳳攝）

新光三越今天上午重新開幕，消費者未到10點就在新光三越四周人行道等候，車輛也已等在停車場門口，而一開幕人潮不斷湧入，不少民眾也自己帶手機錄影，紀念這一刻。

其中當初2月氣爆點12樓美食街人潮也是滿滿，今天剛好又是教師節連假首日，很多人攜家帶眷除了品嚐，也想了解跟過去有無不同，有無增加品牌。

新光三越表示，截至12點人潮已破萬人，而且營業額超過更是平時假日2成，若民眾停不到停車位，可以停在周邊公有特約停車場，不管金額可免費停3小時。

