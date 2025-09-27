台中新光三越復業湧人潮 沈煌彬揭感恩祭背後商戰策略

台中新光三越今日正式復業，展開感恩祭活動，一開門即湧現大批消費者。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新光三越台中店2月13日因氣爆意外停業，經過226天之後，今日正式復業，展開感恩祭活動，一開門即湧現大批消費者，曾以「沒有新光三越的日子」系列在網路爆紅的台中婦科名醫沈煌彬，也發文指業者以感恩祭迎賓，表面是滿滿的折扣與滿額禮，其實背後藏著不少商戰策略，值得細看，他從餐飲、SKMPAY、滿額禮設計及信用卡策略，提出驚人見解。

沈煌彬說，首先在餐飲設計，他看完菜單，越來越多品牌推出「個人套餐」，甚至可以一個人就吃到過去桌菜等級的料理，這不只是貼近單身或小家庭的需求，也是對應台灣少子化、不婚不生的社會趨勢。商場餐飲策略已經不是「揪團聚餐」的氛圍，而是「隨時自己來」的便利與精緻。

請繼續往下閱讀...

第二，SKMPAY 的角色日益重要。消費者若想要累積贈品，重點已經不是「刷哪家銀行的卡」，而是「用不用 SKMPAY」。這代表新光三越正全力掌握第一手的消費數據，把客戶的消費習慣、金額、頻率一筆筆收進自己的大數據庫。未來，這些數據不僅能用來做會員經營，更可能變成談判與行銷的籌碼。

第三，信用卡的遊戲規則也在改變。除了集團自家的聯名卡有明顯優勢外，其他信用卡若沒有分期，回饋點數往往不如 SKMPAY 或聯名卡划算。配合銀行其實在鼓勵消費者「分期付款」，因為這能協助配合的銀行分散放款風險，避免過度集中在不動產貸款上。換句話說，看似回饋消費者，實則兼顧金融體系的利益。

第四，滿額禮設計得相當巧妙。史努比提袋不僅可愛、實用，而且門檻僅需 2000 元，每天限量 500 份，結合「低門檻」與「飢餓行銷」兩大誘因。小額就能達標，吸引更多人湊單進場，限量則製造話題與人潮。

最後，沈煌彬說，整體來看，這場感恩祭不只是促銷活動，更像是一場精心設計的消費者行為實驗。從餐飲選項到支付工具，再到信用卡分期與滿額禮，每一步都在收攏客戶數據、增加消費黏著度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法