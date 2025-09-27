月領2萬零用錢還不夠？40歲啃老男脫口一句話 富爸媽嚇壞了

金錢原本應讓家人生活更富足，但若使用方式錯誤，反而會破壞親子關係、削弱孩子的獨立心。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕金錢原本應讓家人生活更富足，但若使用方式錯誤，反而會破壞親子關係、削弱孩子的獨立心。日本一對擁有豐厚資產、看似能過著悠閒退休生活的70多歲高橋夫婦（化名）就遇到這種狀況，高橋先生在職時收入頗高，投資理財也相當穩健，家庭資產高達3億日圓（約6234萬元新台幣），但兩人不斷用金錢支援40多歲獨子的健一（化名），這導致健一沒有固定工作、長期依賴父母供養，早已把拿父母的錢視為理所當然，甚至說出奪走父母退休金的驚人話語，令高橋夫婦相當痛心。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導案例，75歲的高橋先生曾是大型商社的前高階主管，與長年專心持家的72歲妻子，一起住在東京都內的一棟透天厝，過著優渥的生活。由於過去工作時薪水較高，加上有進行投資，退休金也有規劃，目前資產約達3億日圓。夫妻倆每月合計可領約33萬日圓（約6.85萬元新台幣）的年金，另外還有東京都內持有的公寓租金收入。

然而，看似無虞的生活背後，卻有一個因為金錢而生的沉重煩惱，那就是獨子健一，健一沒有固定工作、長期依賴父母供養。背後原因來自高橋先生過去忙於工作，陪伴兒子的時間有限，為了彌補兒子，高橋先生從小就滿足健一所有的要求：遊戲機、海外旅行、私立大學的學費，從不吝於提供金錢上的支持，只希望孩子「不因金錢而放棄任何夢想」。

健一大學畢業後雖曾短暫去工作，但因「人際關係不合」便離職。即便之後再找工作不順利，夫妻倆仍安慰他：「生活不會有困難，別著急。」沒有催促。此舉卻演變成反效果。健一始終沒有找到正職，只有斷斷續續打零工，他的生活費全由父母負擔，每個月還領取10萬日圓（約2.07萬元新台幣）零用錢，這樣的狀態持續多年。偶爾高橋夫妻倆想中止支援，可是健一早已把父母的援助視為理所當然，這狀況因此一直維持下去。

某天，高橋太太拿著高級養老院的簡介分享，詢問高橋先生覺得如何？這家高級養老院入會費需要2000萬日圓（約415萬元新台幣）、每月費用30萬日圓（約6.23萬元新台幣），其實並不便宜，不過憑兩人的財力完全可以負擔。

豈料，一旁的健一卻脫口而出：「有那麼多錢去享受，不如留給我吧。」

這句話讓夫妻倆徹底震驚：「他竟然連我們的退休金都當成自己的？」、「是我們把孩子養成這樣的嗎？」接著而來的是恐懼：「我們過世後，他能自己活下去嗎？會不會很快把遺產揮霍一空？」

覺得已無法單靠自己解決的高橋夫妻倆，決定向熟悉富裕家庭繼承問題的理財規劃師求助。理財規劃師認為，關鍵問題在於，高橋夫妻倆把金錢援助當成理所當然，沒有設定明確的目的、期限與金額，導致健一有著「父母支援是天經地義的」錯誤觀念，這已經根深蒂固。加上健一從小多次體驗到「有困難就靠父母」，缺乏金錢觀念，因此喪失了自己去賺錢的必要想法。

理財規劃師提出停止援助並設定期限、引入第三方協調、有限支援和資產與繼承規劃等建議，之後高橋夫妻倆告訴健一，將停止金錢援助，並只提供獨立的初期支援。雖然健一激烈反彈，但兩人仍堅持：「這或許是讓他獨立的最後機會。」雖然問題不會立刻解決，但高橋夫妻倆終於踏出守護自己老後與家庭未來的第一步。

報導建議，父母在支援子女時，務必清楚告知援助的目的、期限與金額，父母的關愛是推動自立的力量，絕非縱容的藉口。同時，父母規劃資產與遺產時，也應以自身生活為優先，並透過遺囑等方式表達對金錢的價值觀與期望。真正該留給孩子的，不只是金錢的數字，更是關於金錢態度與家庭責任的價值傳承。

