新光三越台中店10點半準時復業 人潮不斷湧入好驚人

新光三越一開幕，湧人源源不絕人潮。（記者蘇金鳳攝）

人潮進入館內，大家排隊上電扶梯。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店今天上午10點30分準時復業，還不到10點，新光三越四周人行道就有很多民眾等候，開幕後人潮緩緩湧入，持續好幾分鐘不間斷，有人攜家帶眷，有人帶著愛犬，新光三越雖低調，但消費者卻很支持。

新光三越中港店今天上午10點30分復業，新光三越安排媒體10點採訪，多位櫃姐都表示，真的很開心，不用再「四處飄泊」，館內各專櫃都各自呼喊加油，由於外界都預期將會有很多人入內消費，有別家百貨公司的工作人員也到現場了解。

雖然10點30分才復業，但是消費者不到10點就在四周人行道等候，車輛也排隊等候進入停車場，開幕後人潮像潮水湧入，持續好幾分鐘，非常驚人。

一位林姓消費者跟家人至12樓美食街用午餐，她表示，一直關心新光三越台中店進度及復建情形，對新光三越安全有信心。

