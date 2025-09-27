全台首座 台泥和平廠水泥窯助花蓮垃圾轉廢為能

台泥（1101）在花蓮和平廠打造的「台泥DAKA再生資源利用中心」今天正式啟用，台泥董事長張安平以「交卷」形容，花蓮縣環保局、本地秀林鄉、和平村及鄰近宜蘭澳花村意見領袖皆參與見證，成為全台首座水泥窯高溫協同處理生活垃圾的示範場域。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）在花蓮和平廠打造的「台泥DAKA再生資源利用中心」今天正式啟用，成為全台首座水泥窯高溫協同處理生活垃圾的示範場域，也是一座結合環境教育與觀光的DAKA園區新地標，未來將開放民眾預約參觀。

台泥董事長張安平表示，幾年前他答應花蓮的鄉親們，畫了一個圖出來，要打造一個增加美感，還可以觀光的地方，今天交卷，將處理生活垃圾的氣化爐打造為「鸚鵡螺圖書館」。

請繼續往下閱讀...

他說，台灣很多企業團裡面有很多的博物館，博物館東西都非常貴、非常好、非常厲害，台泥這個講實在話，裡面東西並不貴，但是古今中外的內容很多。

每一件展品後面這個QR code，scan一下，會告訴你說這是什麼時候，哪一年來，哪一個國家挖出來的，它會告訴你這件東西，當時它的意義在哪裡，而且對現在的意義在哪裡。

張安平認為，溫室氣體會造成未來的世界的非常惡劣的影響，氣候變遷的影響就是我們現在不花時間去做的話會後悔，「我最近做了祖父，有兩個孫子，我希望給我孫子、孫女的未來一個希望，一個可能性」，台泥也願意為跟台灣的人，跟地球的人來共享我們的思想，也希望這個世界都可以朝著方向走。

「台泥DAKA再生資源利用中心」自2023年7月運轉至今年8月，每天可處理約200噸的生活垃圾，至今已協助花蓮處理逾8.2萬噸生活垃圾，大幅紓解垃圾囤積與環境壓力，透過將垃圾轉化為水泥製程的替代燃料，和平水泥廠煤炭使用量減少3%，同時減碳逾4.3萬噸，並避免約4000噸因掩埋產生的甲烷排放。

花蓮縣過去因缺乏焚化爐，垃圾需長途北送或堆置於境內掩埋場，台泥在2019年以「水泥窯協同處理垃圾」參與民間自提BOO（Build-operate-Own） 案，水泥窯具備「高溫度、高滯留時間、高擾流」特性，可使物料完全燃燒，無殘渣、無戴奧辛，搭配台泥DAKA再生資源利用中心內的氣化爐，可以讓含有水分的垃圾先氣化再焚燒，相較於一般的焚化爐，可以沒有殘留的飛灰跟底渣。

為建立信任並確保環境品質，台泥採取雙重監測機制：DAKA園區設有即時排放監測系統看板，呈現包括氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx）等即時數據，並同步連線花蓮縣環保局。

針對無法即時監測的戴奧辛、鉛等物質，每季也主動邀請第三方公正單位進行檢測，報告結果除送交花蓮縣府，也同步公開於DAKA園區。試營運至今，戴奧辛排放量只有法規標準的10分之1。

「台泥DAKA再生資源利用中心」營運團隊優先招募當地社區居民，扮演監督的力量，目前15名成員中有12人設籍在地和平村，11位為原住民，並有多位女性經過台泥出資培訓取得抓斗操作員—「固定式起重機操作人員證照」，成為部落新興女力。

台泥自2002年於花蓮和平打造亞洲首座「水泥廠、工業港與電廠三合一」循環經濟園區，2021年9月，台泥宣示將此區轉型成為東部首座低碳綠能環保園區，陸續建置全台最大100MW E-dReg儲能系統，每天可調節25萬度電，協助電力、營建、半導體等產業資源化逾284萬噸事業廢棄物，今天台泥DAKA再生資源利用中心啟用，等於是完整了低碳綠能環保園區的樣貌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法