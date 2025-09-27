新光三越台中店今天復業 大批消費者湧現

新光三越台中店今日復業。（記者卓怡君攝）

新光三越台中店今日復業，一早就出現大批消費者排隊等候進場。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕新光三越台中店2月13日因氣爆意外停業，經過226天之後，今日正式復業，一早即有大批消費者排隊等待，新光三越表示，為了迎接80萬會員回來重聚，準備多種台中在地良品做為會員迎賓來店禮，以最好、最新的樣貌再度與消費者相見，全面升級服務，提供美好如新的消費體驗。

新光三越台中店在台中已有25年，去年營業額約258億元，為全台百貨店王，停業以來損失百億元業績，影響800多個品牌與4000多位員工及專櫃人員，經過超過7個月的等待，櫃姐表示，過去這段時間四處飄泊，現在終於「回家」了，今日開門營業前半小時，各專櫃不斷響起歡呼聲，多位專櫃人員忍不住落淚，迎賓時大喊「歡迎光臨，好久不見」。

今日大批消費者湧進新光三越台中店，有位在地女消費者表示，她過去一週逛3次新光三越，現在終於可以回到台中生活的日常。

新光三越表示，復業獲得800家品牌力挺，新導入135家話題新櫃，全館集結全球最新話題品牌與限定商品，其中導入中部獨家話題新櫃，如孫藝珍愛用的義大利頂級品牌Valextra、以雲朵包爆紅的韓牌CARLYN等，讓顧客一次體驗全球最新流行。

為了迎接重聚，新光三越指出，特別為80萬名會員準備會員迎賓來店禮，發掘台中在地良品，邀請顧客品味其中蘊含的心意與故事，像是曾獲台中十大伴手禮首獎的「青鳥旅行 肉鬆蛋捲」、豐原百年老店的「寶泉 太陽餅」、在大甲傳承一甲子手藝的「大呷麵本家 芋頭麵」等，滿滿誠意獻給到訪的會員。

