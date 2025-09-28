預售屋冷颼颼》擔保機制預告修法 限縮價金不得支付管銷費用

內政部研擬修法規定不動產開發信託款項專款專用類別，只能用於工程款以及稅費。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕鑑於近幾年少數預售建案淪為爛尾樓事件，內政部地政司在9月預告修正「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，進一步規範五種預售屋擔保機制，包括契約上需增訂專戶欄目，以及規定不動產開發信託款項專款專用類別，只能用於工程款以及稅費，而過往常見動支的管銷費用則被撇除在外。

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，不動產開發信託是將土地、銀行融資以及購屋民眾已繳價金，也就是整個建案的一切全數信託且綁在一起，反觀價金信託則只有已繳價金而已，因此，政策應該鼓勵採用不動產開發信託，而非緊縮資金用途跟價金信託一樣，此舉將導致不動產開發信託的履約擔保積極功能喪失。

請繼續往下閱讀...

此外，楊玉全指出，受「銀行法」第72之2條以及央行要求銀行自主管理不動產貸款總量等影響，目前建商融資相當困難，倘若限縮款項用途不能支付管銷費用，建商最終只能以自有資金支付，在鬧錢荒、又碰上缺工缺料情況，最終不是採取延期就是分期支付管銷費用，此舉也將惡化建案銷售環境。

已繳價金使用項目限縮的確有利保障已購民眾，但信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，但建商可動用範圍也越來越少，尤其一個百億元大案的管銷費用金額相當可觀，建商後續除自籌資金外，可能還必須額外負擔更多費用，其實相當考驗建商的財務體質。

管銷費用若建商自籌 恐考驗財務能力

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛分析，要做到系統化預售屋履保，甚至達到民眾認為的完整續建機制，必須從市場、財務、工程等三面向執行銷售、融資、工程勘驗等各階段性查核、勾稽，以目前內政部提出的精進方向來看，要仰賴缺乏市場、營建等全面性專業的銀行只用信託管理工具把關，恐怕管控指標有限。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，限縮履保專戶價金用途，雖會微幅提高建商推案成本，卻能夠進一步保障民眾權益，此次調整的方向合理且正當。不過，能否遏止業者巧立名目、移花接木式的請款，關鍵仍在受託機構身上，倘若受託機構未盡到把關責任，政府的好意恐大打折扣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法